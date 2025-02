Pilne! Tusk po tajnych rozmowach w Paryżu. Zapadły kluczowe decyzje

Wydatki Polski nie będą uważane już za nadmierne

Donald Tusk zaznaczył, że wszystkim zależy na trwałym pokoju. Wspólnym poglądem jest mus ścisłej współpracy Europy i Stanów Zjednoczonych. Niektóre negocjacje się rozpoczęły, aby pracować na w pełni sojuszniczym stanowiskiem wszystkich krajów. Preferowany scenariusz, to współpraca USA z naszym kontynentem, wyrażając przy tym najlepszą wolę i cierpliwość. Jeśli chodzi o Polskę, nie zmieniono stanowiska względem wysyłania naszych wojsk na Ukrainę.

"Polska na różne sposoby będzie aktywna w procesie gwarancji bezpieczeństwa, ale wysyłania wojsk polskich do Ukrainy nie przewidujemy" – podkreślił premier.

Nikt nie ma dodatkowych oczekiwań wobec Polski, jeśli chodzi o jakiekolwiek wsparcie, ponieważ każdy wie ile kosztowało nasz kraj i ile starań włożyliśmy we wsparcie Ukrainy.

"Dla mnie ważne, i to mogę publicznie potwierdzić, że wszyscy uczestnicy spotkania, właściwie bez wyjątku, mieli w kluczowych sprawach podobny pogląd. To bardzo ważne, bo zdajemy sobie sprawę, że takie spotkania nie kończą się decyzjami, ale wyznaczają kierunek na najbliższe tygodnie i miesiące" – zaznaczył Tusk.

Nowe podejście do wydatków na obronność. "Polska jest liderem w NATO"

Jednym z głównych tematów rozmów było zwiększenie wydatków na obronność, co – jak podkreślił premier – przestanie być traktowane jako nadmierny wydatek.

"Bardzo ważne potwierdzenie, szczególnie dla nas, że wydatki na obronę nie będą już traktowane jako nadmierne, a więc nie będziemy zagrożeni procedurą nadmiernego deficytu. To nie jest rewolucja, ale bardzo istotna zmiana w podejściu Unii Europejskiej do tego tematu" – zaznaczył Tusk.

Dodał również, że Polska pozostaje liderem pod względem wydatków obronnych w NATO.

Nieformalny szczyt w Paryżu. Europa szuka rozwiązania wobec Ukrainy

"To polskie stanowisko jest tutaj bardzo respektowane. Dzisiaj wszyscy zdają sobie sprawę, że nadszedł czas na dużo większą zdolność Europy do samoobrony. Wydawanie więcej na obronność to nie tylko oczekiwanie USA, ale także nasza wspólna konieczność" – podkreślił premier.

Premier podkreślił, że wydatki na obronność będą realizowane na trzech poziomach: narodowym – każde państwo zwiększy swoje własne inwestycje militarne, europejskim – Unia Europejska przeznaczy dodatkowe fundusze na wzmocnienie obronności, bankowym – pojawią się nowe propozycje współpracy instytucji finansowych w zakresie finansowania obrony.

Europa i USA – sojusz w nowej rzeczywistości

Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, że relacje transatlantyckie weszły w nowy etap, a europejscy liderzy zdają sobie sprawę, że konieczna jest bliższa współpraca i większa niezależność Europy w kwestiach bezpieczeństwa.

"Z satysfakcją usłyszałem od wszystkich, że w interesie państw Europy jest jak najpilniejsze i intensywne działanie na rzecz wzmocnienia współpracy sojuszników. Dotyczy to także przyszłych rozmów dotyczących pokoju i zakończenia wojny w Ukrainie" – powiedział Tusk.

"Nie mamy stuprocentowej pewności, jak zakończy się konflikt w Ukrainie, ale jedno jest pewne – Europa musi być zdolna do skutecznej obrony. To nie podlega żadnej dyskusji" – podsumował premier.

Poniżej galeria zdjęć ze szczytu.

Autor:

Express Biedrzyckiej - KRZYSZTOF_PRZEPIÓRKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.