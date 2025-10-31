Skandal w Wodach Polskich! Działka pod CPK na celowniku prokuratury!

Wody Polskie złożyły do prokuratury zawiadomienie ws. byłego kierownictwa, podejrzewając przekroczenie uprawnień.

Sprawa dotyczy decyzji z 2023 r. o uznaniu cieku wodnego w Zabłotni (kluczowego dla trasy CPK) za rów melioracyjny, co umożliwiło sprzedaż gruntów.

Nowe władze Wód Polskich twierdzą, że ciek jest naturalny i należy do Skarbu Państwa, a decyzja poprzedników była nierzetelna.

Rozstrzygnięcie sprawy może wpłynąć na budowę linii kolejowej do CPK, co czyni ją kluczową dla jednej z największych inwestycji w Polsce.

Wody Polskie kierują sprawę do prokuratury

Prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa oraz wiceprezesa ds. zarządzania środowiskiem wodnym. Sprawa dotyczy działki w Zabłotni, gdzie ma przebiegać planowana linia kolejowa łącząca Warszawę z lotniskiem CPK.

Zgodnie z ustaleniami instytucji, w sierpniu 2023 roku ówczesne kierownictwo Wód Polskich przekazało Ministerstwu Infrastruktury informację, że ciek „Dopływ spod Zabłotni” jest jedynie rowem melioracyjnym, a nie ciekiem naturalnym. To rozstrzygnięcie spowodowało umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu, które można prowadzić wyłącznie dla wód płynących.

Ciek naturalny czy rów melioracyjny?

Nowe władze Wód Polskich wskazują, że decyzja z 2023 roku została podjęta bez rzetelnej analizy i wizji lokalnej. Jak podkreślono w komunikacie, na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski w tym miejscu widnieje ciek naturalny, co oznacza, że wody płynące nie mogą być przedmiotem obrotu i należą do Skarbu Państwa.

„Stwierdzono przypadki bezpośredniego wpływu kierownictwa Wód Polskich (prezesa i wiceprezesa ds. zarządzania środowiskiem wodnym) na działania merytoryczne pracowników, co może nosić znamiona przekroczenia uprawnień” – przekazała instytucja.

Tło sprawy i decyzje poprzednich władz

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że jeszcze przed zmianą władzy w 2023 roku, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) działki o powierzchni 160 hektarów. Nabywcą został Piotr Wielgomas, wiceprezes spółki Dawtona. Przez ten teren ma przebiegać planowana trasa kolei dużych prędkości do CPK.

Jednakże jednym z problemów przy sprzedaży gruntu był fakt, że na działce znajdował się ciek wodny, którego zgodnie z prawem nie można sprzedać, gdyż stanowi własność Skarbu Państwa.

Zarzuty wobec byłego kierownictwa

Wody Polskie w oficjalnym komunikacie wskazały, że działania byłych władz mogą wypełniać znamiona czynu z art. 231 §1 Kodeksu karnego, który dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. W związku z tym prezes Mateusz Balcerowicz w piątek złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

