Nieformalny szczyt w Paryżu. Europa szuka rozwiązania wobec Ukrainy

Macron rozmawiał z Trumpem. Europa szuka własnej roli w negocjacjach

Zanim rozpoczęły sie rozmowy z Emmanuelem Macronem, odbyła się także bezpośrednia konwersacja z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Co to oznacza? Europa próbuje osiągnąć jednolite stanowisko wobec oczekiwań Waszyngtonu. Dodatkowo warto wspomnieć, że Trump, a raczej jego administracja naciska na Europę z kwestią zwiększenia europejskich wydatków na obronność. Istnieje też wizja wysłania sił pokojowych na Ukrainę, po ewentualnym zawieszeniu broni. Jak wynika z analiz BBC, europejscy liderzy chcą jednak podkreślić, że żadne decyzje dotyczące Ukrainy nie powinny zapadać bez jej udziału. Ich celem jest utrzymanie wpływu na przyszłość regionu. Jednak USA jasno dało do zrozumienia, że nie widzą dla Europy miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny. Jest to w pewien sposób niepokojące i wykluczające, a sprawa staje się bardziej delikatna, niż kiedykolwiek wcześniej.

Szczyt poza strukturami Unii. Kluczowe rozmowy o bezpieczeństwie

Francuski dziennik Le Monde zaznaczył, że spotkanie odbywa się poza tradycyjnymi unijnymi strukturami, co ma na celu włączenie do rozmów Wielkiej Brytanii. Od czasów Brexitu wyspy pozostawały poza politycznymi mechanizmami Unii Europejskiej. Jednak wciąż odgrywają oni kluczową rolę w polityce bezpieczeństwa Europy.

Tusk w Paryżu. Polska w centrum kluczowych decyzji

Premier Donald Tusk jest jednym z liderów reprezentujących Europę Środkowo-Wschodnią. Od początku wojny odgrywamy kluczową rolę we wsparciu Ukrainy. Polska, będąca jednym z największych hubów logistycznych dla pomocy wojskowej i humanitarnej, wielokrotnie podkreślała, że nie ma mowy o rozwiązaniach dla Ukrainy bez jej pełnego udziału.

Rozmowy w Paryżu mogą zaowocować nowymi inicjatywami na poziomie europejskim - informuje Pałac Elizejski. Nie ograniczą się one tylko do tego jednego spotkania, lecz będą kontynuowane w innych formatach.

Czy Europa jest gotowa na większą samodzielność w zakresie obronności? Czy naciski ze strony USA doprowadzą do zmiany dotychczasowej polityki? Jedno jest pewne – Paryż staje się miejscem, gdzie ważą się kluczowe decyzje o przyszłości Europy i Ukrainy.

