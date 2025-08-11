Koncert białoruskiego rapera w Warszawie, gromadzący tłumy, w tym wielu Ukraińców, został zakłócony przez nieoczekiwane wydarzenia.

W trakcie imprezy doszło do zamieszek i opóźnień, a także do wyeksponowania kontrowersyjnej, czarno-czerwonej flagi.

Pojawienie się flagi banderowskiej, symbolu budzącego w Polsce negatywne skojarzenia historyczne, wywołało oburzenie, m.in. u Marka Magierowskiego.

Skandal z banderowską flagą na stadionie w Warszawie! W ostatni weekend na stadionie PGE Narodowy odbył się koncert białoruskiego gwiazdora. Raper znany jako Max Korzh występował przed publicznością, która składała się głównie z Białorusinów, ale i Ukraińców.

W czasie imprezy doszło do ogromnego zamieszania na płycie stadionu! Niektórzy uczestnicy koncertu próbowali przeskakiwać z trybun na płytę, dochodziło do starć z ochroną obiektu. Doszło do tego, że draka była tak duże, iż sam koncert stanął pod znakiem zapytania, a w końcu rozpoczął się z ponad godzinnym opóźnieniem. - W pewnym momencie panował absolutny chaos. Ochrona nie mogła sobie poradzić z wandalami. To nie był mój pierwszy koncert na stadionie, ale pierwszy, kiedy widziałam takie sceny - komentowała w rozmowie z Onetem uczestniczka koncertu.

Banderowska flaga na koncercie białoruskiego rapera w Warszawie

Także w czasie samego koncertu nie obyło się bez incydentów. W tłumie bawiących się ludzi nagle ktoś wyciągnął czarno-czerwoną flagę, czyli banderowską flagę. To symbol, który w Polsce budzi ogromne emocje i kojarzy się z okrutną historią Wołynia z lat 40. ubiegłego wieku i mordami, jakie dokonali tam ukraińscy nacjonaliści na Polakach.

Były rzecznik Dudy oburzony incydentem: Teraz jestem naprawdę wściekły

Oburzenia z pojawienia się wśród uczestników koncertu banderowskiej flagi nie kryje Marek Magierowski, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy oraz były ambasador Polski w USA i Izraelu. Na portalu X umieścił on wpis, w którym nie przebierał w słowach:

Setki sprawnych fizycznie Ukraińców w wieku poborowym, wczoraj wieczorem na koncercie w Warszawie. Z dumą eksponowali czerwono-czarną flagę nacjonalistyczną, co jest oburzającą zniewagą dla większości Polaków. Jako polski ambasador w USA zaciekle broniłem sprawy ukraińskiej w Waszyngtonie. Teraz jestem naprawdę wściekły - napisał. Dyplomata pokazał też zdjęcie ze stadionu.

Hundreds of able-bodied, conscription-age Ukrainians, last night at a concert in Warsaw. Proudly displaying a red-and-black nationalist flag, an outrageous insult to most Poles. As 🇵🇱 ambassador to 🇺🇸 I was staunchly defending the Ukrainian cause in D.C. Now I am truly enraged. — Marek Magierowski (@mmagierowski) August 10, 2025

