Karol Nawrocki jest prezydentem od sześciu dni, Polacy już go ocenili!

Nawrocki był kandydatem obywatelskim, ale popieranym przez PiS

Karol Nawrocki wystartował na prezydenta jako kandydat obywatelski, ale z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. To, że został zgłoszony przez obywatelski komitet, było mocno podkreślane, ale z biegiem czasu PiS zaczął przedstawiać, go jako swojego. Na jednej z konwencji kandydata, prezes Jarosław Kaczyński mówił: - Nawet ci, bo dziś tacy są, także po naszej stronie Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli za Karolem Nawrockim, ale nie wiedzieli do końca, czy to jest nasz partyjny kandydat, czy my go także popieramy jako kandydata obywatelskiego, już dzisiaj wiedzą. Wiedzą, że to nasz kandydat. Innego nie ma.

Poparcia Nawrockiemu udzielił też prezydent Andrzej Duda, w kampanię mocno angażowali się politycy PiS. Kilku z nich trafiło też do nowej kancelarii prezydenta, to znany podlaski polityk Adam Andruszkiewicz, Zbigniew Bogucki, który sam był w gronie osób branych pod uwagę jako kandydat na prezydenta, czy też Marcin Przydacz.

To wszystko sprawiło, że Karol Nawrocki dostał się najpierw do drugiej tury wyborów, a w ostatecznym starciu pokonał Rafała Trzaskowskiego (kandydata Koalicji Obywatelskiej). W środę (6 sierpnia) Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta. Uroczystości trwały niemal cały dzień. Jednak Nawrocki nie zarezerwował czasu na "rozkręcenie się", ale od razu ruszył do działania.

Karol Nawrocki zależny czy niezależny od PiS? Są wyniki sondażu

Wiele osób zastanawia się, jak będzie przyszłość Nawrockiego. Czy będzie zależny od Prawa i Sprawiedliwości, które go wspierało? Są wyniki badań na ten temat. Okazuje się, że w sondażu Opinia24 dla RMF FM na pytanie: Czy Karol Nawrocki jako prezydent RP będzie samodzielny i niezależny od Prawa i Sprawiedliwości?

Odpowiedź "zdecydowanie nie" wskazało 26 proc. badanych, a "raczej nie" 18 proc. "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 9 proc., a 19 proc. dało odpowiedź: "raczej tak". Natomiast po 14 proc. osób udzieliło odpowiedzi "ani tak, ani nie" oraz "trudno powiedzieć". Sondaż Opinia24 dla RMF FM został przeprowadzony w dniach 4-6 sierpnia.

