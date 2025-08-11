Poruszający sceny na pogrzebie mamy Morawieckiego. Nie wszyscy tak robią. Wyjątkowy gest!

2025-08-11 11:32

W sobotę były premier Mateusz Morawiecki pożegnał ukochaną mamę. Jadwiga Morawiecka została pochowana we Wrocławiu. Zasłużoną działaczkę opozycji z czasów PRL żegnały środowiska solidarnościowe i politycy PiS. Morawiecki podziękował uczestnikom ostatniego pożegnania. Pokazał też wzruszający do głębi kadr.

Pogrzeb Jadwigi Morawieckiej

Pogrzeb Jadwigi Morawieckiej (w sobotę 9 sierpnia) zgromadził tłum osób, które chciały ją pożegnać. Wśród żałobników byli: były prezydent Andrzej Duda, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, czołowi politycy PiS: Antoni Macierewicz, Ryszard Terlecki, Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Anna Zalewska, był też Jan Krzysztof Ardanowski, Paweł Szefernaker (z kancelarii obecnego prezydenta Karola Nawrockiego) oraz była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. W czasie pożegnania padło wiele wzruszających słów, szczególnie z ust dzieci zmarłej. Głos zabrała jedna z sióstr byłego szefa rządu, Anna Morawiecka. Siostra polityka wspomniała prezent, który dostała od matki na ostatnie imieniny, była to stara maszyna do szycia:

Tę samą, na której uszyła pierwszą moją sukienkę. A wiele lat później zszywała płótno na transparent, którym witano w Polsce papieża św. Jana Pawła II. W tej chwili ta maszyna nie jest dla mnie zwykłym przedmiotem. Stała się również symbolem matczynej miłości, symbolem cierpliwości i odwagi. Symbolem jej myślenia o wierze i niepodległości. Mamo, dziś zabieramy cię w sobie na zawsze. Obiecujemy, że będziemy wierni przykazaniu "Czcij ojca swego i matkę swoją", a was, swoich rodziców, czcić będziemy nie tylko wspomnieniem, ale tym, jak żyjemy. Na koniec powiem, jak zawsze mawiał twój tato, nasz ukochany dziadek Józek, "nie gniewaj się i czuwaj" Mamo! Mamusiu, spoczywaj w pokoju - wspominała. 

CZYTAJ: Grób matki Morawieckiego utonął w biało-czerwonych kwiatach [ZDJĘCIA]

Wszystkim osobom, które przybyły pożegnać Jadwigę Morawiecką podziękował też Mateusz Morawiecki. Zrobił to już w czasie uroczystości pogrzebowych: -Chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować za obecność tutaj podczas ostatniego pożegnania. Wszystkim, którzy przyjechali tutaj z odległych zakątków Polski, a także z różnych stron świata, z różnych kontynentów, bardzo serdecznie dziękuję - mówił.

Także przez media społecznościowe postanowił podziękować tym, którzy go wspierali w tym trudnym dniu pożegnania: - Dziękuję za obecność na uroczystości pożegnania mojej Mamy - napisał. Pokazał też kilka zdjęć z pogrzebu. Szczególnie jedno porusza serce, to kadr przedstawiający Morawieckiego klęczącego i całującego trumnę. Ten gest mówi więcej niż tysiąc słów. 

Morawiecki pożegnał mamę

Autor: Facebook/Mateusz Morawiecki
Pogrzeb Jadwigi Morawieckiej
