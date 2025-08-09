Pogrzeb mamy Mateusza Morawieckiego. Wśród żałobników Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński

Pogrzeb mamy Mateusza Morawieckiego

Jak informował 3 sierpnia były premier Mateusz Morawiecki, jego mama - Jadwiga, zmarła 3 sierpnia 2025 roku. Msza pogrzebowa Jadwigi Morawieckiej odbyła się o 13:00 w Kościele NMP na Piasku. Przy wystawionej trumnie w kościele znalazły się liczne wieńce, wiele z nich w barwach polskiej flagi, nawiązujące do opozycyjnej historii matki byłego premiera. Przy trumnie stała także delegacja z "Solidarności" ze sztandarem związkowym.

Na mszy pogrzebowej pojawili się także liczni politycy PiS, m.in. były prezydent Andrzej Duda, który złożył kondolencje Mateuszowi Morawieckiemu. Również prezes PiS Jarosław Kaczyński składał wieniec przy trumnie. Wśród polityków pojawili się także były minister kultury Piotr Gliński, były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki, czy były szef MON Antoni Macierewicz. Była także była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

O godzinie 15 procesja pogrzebowa ruszyła na Cmentarz Osobowicki. Karawan był przyozdobiony proporczykiem z logo "Solidarności".

Mateusz Morawiecki o swojej mamie: wszystko co we mnie dobre, zawdzięczam mamie

- Dziś odeszła moja Mama. Moja nauczycielka życia, miłości, dobra i odpowiedzialności. Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie. Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre – zawdzięczam Mamie. Dziś powtarzam to z jeszcze większą wdzięcznością i wzruszeniem. To Jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej Ojczyzny. To dzięki Mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć. To od Niej dostałem pierwszą książkę. Od Niej nauczyłem się, że Polska zaczyna się w sercach. Że codzienna praca dla innych ma sens. Że trzeba trzymać się prawdy – nawet jeśli jest trudna - pisał Mateusz Morawiecki na X.

Urodzona w 1930 roku w Stanisławowie Jadwiga Morawiecka była chemiczką z wykształcenia, ukończenia Uniwersytet Jagielloński. W 1959 wzięła ślub z Kornelem Morawieckim, opozycjonistą i liderem Solidarności. Od 1979 roku sama zaangażowała się w działalność opozycyjną.

Ojciec Mateusza Morawieckiego - Kornel zmarł w 2019 roku i został pochowany w Warszawie.