Tusk porównał PiS do rosyjskich oligarchów. Internet zawrzał

Weronika Fakhriddinova
2025-11-04 9:52

Donald Tusk znów nie przebierał w słowach. Premier opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym porównał działaczy PiS do rosyjskich oligarchów. „Jedni i drudzy dla dobra narodu” – ironizuje szef rządu. Polityczny wpis błyskawicznie obiegł internet.

Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS
  • Donald Tusk porównał PiS-owców do rosyjskich oligarchów
  • Premier zarzucił poprzedniej władzy „wykorzystanie państwa do bogacenia się”
  • Wpis stał się hitem sieci, komentują politycy i internauci
  • To kolejny ostry atak Tuska w stronę opozycji

Tusk uderza w PiS. „Jedni i drudzy dla dobra narodu”

Premier Donald Tusk ponownie sięgnął po ironię, komentując afery finansowe z czasów rządów PiS.

„W Rosji oligarchowie użyli wielkich pieniędzy, by zdobyć władzę. W Polsce pisowcy użyli władzy, by zdobyć wielkie pieniądze. Jedni i drudzy dla dobra narodu oczywiście” – napisał na platformie X (dawniej Twitter).

Krótki, ale dosadny wpis wywołał falę reakcji. Politycy opozycji mówią o „skandalicznej wypowiedzi premiera”, podczas gdy zwolennicy Tuska chwalą go za „celne podsumowanie rządów PiS”.

Jarosław Kaczyński nie wytrzymał. Burza po wpisie prezesa PiS

„Oligarchowie PiS”? Premier punktuje afery z przeszłości

Choć Donald Tusk nie wskazał konkretnych nazwisk, jego wpis nawiązuje do serii ujawnionych w ostatnich miesiącach nieprawidłowości finansowych, od sprawy Orlenu, przez Fundusz Sprawiedliwości, po afery wokół spółek skarbu państwa.

Według komentatorów politycznych premier chciał w ten sposób pokazać, że mechanizm „władza za pieniądze” działał w Polsce odwrotnie niż w autorytarnych reżimach. – To klasyczna tuskowa ironia, ale też bardzo mocne polityczne przesłanie – oceniają eksperci.

Sieć reaguje: „Boli, bo prawdziwe”

Pod wpisem Tuska pojawiły się tysiące komentarzy. Jedni piszą: „W punkt! Wreszcie ktoś to powiedział”, inni zarzucają premierowi „sianie podziałów”. Niektórzy przypomnieli, że podobnego porównania używał już w kampanii parlamentarnej, kiedy mówił o „układzie PiS-owskich krezusów żyjących z państwa”.

