Tusk porównał PiS do rosyjskich oligarchów. Internet zawrzał

Tusk uderza w PiS. „Jedni i drudzy dla dobra narodu”
Premier Donald Tusk ponownie sięgnął po ironię, komentując afery finansowe z czasów rządów PiS.
„W Rosji oligarchowie użyli wielkich pieniędzy, by zdobyć władzę. W Polsce pisowcy użyli władzy, by zdobyć wielkie pieniądze. Jedni i drudzy dla dobra narodu oczywiście” – napisał na platformie X (dawniej Twitter).
Krótki, ale dosadny wpis wywołał falę reakcji. Politycy opozycji mówią o „skandalicznej wypowiedzi premiera”, podczas gdy zwolennicy Tuska chwalą go za „celne podsumowanie rządów PiS”.
„Oligarchowie PiS”? Premier punktuje afery z przeszłości
Choć Donald Tusk nie wskazał konkretnych nazwisk, jego wpis nawiązuje do serii ujawnionych w ostatnich miesiącach nieprawidłowości finansowych, od sprawy Orlenu, przez Fundusz Sprawiedliwości, po afery wokół spółek skarbu państwa.
Według komentatorów politycznych premier chciał w ten sposób pokazać, że mechanizm „władza za pieniądze” działał w Polsce odwrotnie niż w autorytarnych reżimach. – To klasyczna tuskowa ironia, ale też bardzo mocne polityczne przesłanie – oceniają eksperci.
Sieć reaguje: „Boli, bo prawdziwe”
Pod wpisem Tuska pojawiły się tysiące komentarzy. Jedni piszą: „W punkt! Wreszcie ktoś to powiedział”, inni zarzucają premierowi „sianie podziałów”. Niektórzy przypomnieli, że podobnego porównania używał już w kampanii parlamentarnej, kiedy mówił o „układzie PiS-owskich krezusów żyjących z państwa”.
