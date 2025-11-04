Ursula von der Leyen obiecuje Ukrainie wsparcie. „Zima was nie pokona”

Ursula von der Leyen po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim zapowiedziała nowy pakiet wsparcia energetycznego dla Ukrainy

Szefowa KE: „Ukraina nie stawi czoła tej zimie sama”

UE szykuje długoterminowy mechanizm finansowy dla Kijowa

Komisja Europejska przyjmie w tym tygodniu pakiet dotyczący rozszerzenia Unii Europejskiej

Po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Unia Europejska utrzyma pełne wsparcie dla Ukrainy w najtrudniejszym okresie roku.

„Ukraina nie stawi czoła tej zimie sama” – napisała szefowa KE w mediach społecznościowych.

Jak dodała, UE zapewni awaryjne wsparcie energetyczne, które pomoże utrzymać dostęp do prądu i ciepła w miastach i regionach dotkniętych rosyjskimi atakami.

UE obiecuje wsparcie energetyczne i finansowe

Von der Leyen poinformowała, że Komisja Europejska przygotowuje specjalny pakiet awaryjny, który obejmuje m.in. dostawy generatorów, sprzętu naprawczego i elementów infrastruktury przesyłowej. Równocześnie trwają prace nad długoterminowym mechanizmem finansowym, który ma zagwarantować stabilne wsparcie dla Kijowa w 2026 roku i kolejnych latach.

„Nasze przesłanie jest jasne: Ukraina jest gotowa, by iść naprzód” – dodała von der Leyen, zapowiadając, że jeszcze w tym tygodniu KE przyjmie pakiet dotyczący rozszerzenia Unii Europejskiej, w którym szczególne miejsce zajmie Ukraina.

Zima pod ostrzałem. Trudne miesiące przed Ukrainą

Ukraina od miesięcy zmaga się z rosyjskimi atakami rakietowymi i dronowymi wymierzonymi w infrastrukturę energetyczną, zarówno elektryczną, jak i cieplną. Nadchodzące miesiące mogą być dla ludności cywilnej jednymi z najtrudniejszych od początku wojny, zwłaszcza w rejonach, gdzie odbudowa sieci energetycznej wciąż trwa.

