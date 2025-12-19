Premier Tusk i prezydent Zełenski rozpoczęli rozmowę w cztery oczy w Warszawie, co jest kluczowym punktem wizyty Zełenskiego.

Przed spotkaniem Tusk podkreślił, że Ukraina otrzyma 90 mld euro pożyczki z UE, którą spłaci dopiero po uzyskaniu reparacji od Rosji.

Zełenski wcześniej spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu, umacniając relacje polityczne.

Spotkanie było niepewne ze względu na unijny szczyt, ale szybkie zakończenie obrad w Brukseli umożliwiło wizytę, podczas której UE zatwierdziła wsparcie dla Ukrainy

Spotkanie w Warszawie i kluczowa deklaracja finansowa

Przed godziną 16:00 w Warszawie rozpoczęło się oficjalne spotkanie szefa polskiego rządu Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Organizacja spotkania do ostatniej chwili stała pod znakiem zapytania. Powodem była obecność premiera Donalda Tuska na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, który pierwotnie miał być kontynuowany w piątek. Obrady europejskich liderów zakończyły się jednak w nocy z czwartku na piątek, co umożliwiło szefowi polskiego rządu powrót do Warszawy i bezpośrednią rozmowę z prezydentem Ukrainy.

Przebywający obecnie z wizytą w Warszawie prezydent Ukrainy podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem w KPRM podkreślił znaczenie decyzji, podjętej w czwartek przez europejskich liderów w trakcie szczytu Unii Europejskiej, o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata.

- Wzmacniacie Ukrainę, naszych żołnierzy i cywilów. Myślę, że Europa wykazała się przywództwem i jest to niezmiernie ważne - powiedział Zełenski. - Jest to bardzo mocna, silna pozycja. Dziękuję za to, że popieraliście nas - dodał.

Premier Donald Tusk ocenił, że Ukraina posiada w tej chwili „mocniejsze karty” niż Rosja. - Mogłoby być lepiej. Zawsze może być lepiej, bardziej skutecznie, ale jestem naprawdę zadowolony przynajmniej z tego, że daliśmy radę zrealizować to, co obiecaliśmy - powiedział szef rządu.

Podziękował także za osobiste wysiłki prezydenta Ukrainy. - Jesteś bohaterem, nie tylko Ukrainy, ale też tutaj, dla Polski - powiedział.

- Po pierwsze, jesteśmy sojusznikami. Ukraina walczy na froncie, my wspieramy Ukrainę z całych sił. Polska tutaj wykonała olbrzymi wysiłki i Polacy, ale robimy to we wspólnym interesie niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski, tu nie ma sprzeczności - podkreślił Tusk.

Dodał, że „musimy mądrze myśleć o naszej wspólnej przyszłości, ale to musi być oparte na wzajemnym szacunku i na wzajemnej przyjaźni”. - Wszystko da się wyjaśnić, każdy ma tu swoją robotę do wykonywania, ale nikt nie może zakwestionować tego wielkiego wspólnego interesu dwóch dumnych narodów - powiedział Tusk, dodając, że tym wspólnym interesem jest „niepodległa Polska, niepodległa Ukraina, bezpieczna Europa”

Premier Donald Tusk, komentując ustalenia, złożył jednoznaczną deklarację dotyczącą mechanizmu spłaty zobowiązania. To stanowisko, które ma fundamentalne znaczenie dla przyszłych rozliczeń międzynarodowych. Premier Donald Tusk jasno zadeklarował, że kluczowe wsparcie dla Ukrainy w postaci pożyczki zostanie spłacone dopiero po uzyskaniu przez Kijów reparacji wojennych od Rosji.

Jak ma zostać spłacona pożyczka dla Ukrainy?

Mechanizm finansowy, który stoi za wsparciem dla Ukrainy, jest bezprecedensowy. Pakiet w wysokości 90 miliardów euro, rozłożony na najbliższe dwa lata, ma zapewnić płynność finansową państwa ukraińskiego, umożliwiając funkcjonowanie administracji, wypłatę świadczeń i realizację podstawowych usług publicznych. Zgodnie z decyzjami podjętymi na szczycie UE, pożyczka zostanie sfinansowana ze wspólnego długu, który będzie gwarantowany budżetem Unii Europejskiej.

Jak informował rano premier Tusk, decyzja europejskich liderów o udzieleniu Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro ma zapewnić stabilność finansową państwa na najbliższe dwa lata. Warunek powiązania spłaty z uzyskaniem reparacji od Federacji Rosyjskiej jest twardym postawieniem sprawy na arenie międzynarodowej. Szef polskiego rządu nie pozostawił w tej kwestii żadnych wątpliwości, cytując jego słowa: "- To właśnie agresor musi zapłacić za wszystko, za wszystkie straty".

Decyzja zapadła w Brukseli. Jakie jest znaczenie wizyty w Warszawie?

Spotkanie w Warszawie było bezpośrednią kontynuacją ustaleń, które zapadły podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Obecność polskiego premiera w stolicy stała do ostatniej chwili pod znakiem zapytania, ponieważ szczyt, który zakończył się ostatecznie w nocy z czwartku na piątek, mógł zostać przedłużony.

Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce ma szeroki wymiar polityczny. Przed rozmową z szefem rządu, Wołodymyr Zełenski spotkał się również z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz marszałkinią Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Rozmowy te podkreślają strategiczne partnerstwo obu krajów i jednolite stanowisko polskich władz w sprawie wspierania Ukrainy.

