Skarbówka ostrzega: system e-PIT nieczynny! Znamy termin uruchomienia rządowej usługi

Przerwa w działaniu Twój e-PIT: Usługa będzie niedostępna od 4 do 14 lutego 2026 roku.

Prace techniczne związane z zasilaniem systemu danymi o przychodach podatników za 2025 rok.

Usługa zostanie ponownie uruchomiona z rozliczeniami za 2025 rok

Twój e-PIT wyłączony na 10 dni!

Jak co roku, KAS przygotowuje elektroniczne rozliczenia podatkowe dla podatników korzystających z usługi Twój e-PIT.

- Od 15 lutego 2026 r. będą dostępne rozliczenia za 2025 rok uzupełnione, m.in. informacjami o przychodach przekazanymi przez płatników. Aby podatnicy mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie rozliczyć swój podatek, KAS musi przeprowadzić zaplanowane prace w tej usłudze – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Kiedy Twój e-PIT będzie niedostępny?

Prace techniczne mają potrwać od 4 do 14 lutego 2026 roku. W tym czasie usługa zostanie zasilana milionami danych, w tym informacjami o przychodach przekazanymi przez płatników. Dzięki temu powstaną wstępnie wypełnione deklaracje PIT, co znacznie ułatwi proces rozliczenia podatku.

Podczas prac technicznych usługa Twój e-PIT będzie czasowo niedostępna. Oznacza to, że nie będzie można pobierać dokumentów ani składać korekt za poprzednie lata. Trzeba będzie poczekać do 15 lutego, aby ponownie skorzystać z platformy.

- Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! "W usłudze Twój e-PIT przygotujemy również rozliczenia za 2025 rok dla przedsiębiorców" – zapewnia resort. To duże ułatwienie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które będą mogły skorzystać z automatycznie uzupełnionych deklaracji.

Gdzie znaleźć Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT jest dostępna wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl oraz z poziomu aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Można się zalogować za pomocą danych podatkowych, co umożliwia szybkie i bezpieczne rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych online.

