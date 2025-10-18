Wprowadzili rentę wdowią, ale nie zmniejszyli podatków. Oto największe sukcesy i porażki koalicji rządowej 

PiS krytykuje koalicję rządową

Posłowie PiS krytykują ekipę rządzącą, podkreślając, że dwa lata od wyborów parlamentarnych były czasem „chaosu, bezradności i braku kompetencji”. – Po dwóch latach od wyborów realizacja obietnic wyborczych jest w zasadzie żadna – powiedział niedawno poseł Zbigniew Kuźmiuk. Wymienił w tym kontekście m.in. brak zapowiadanego od dawna zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Skrytykował też stan finansów państwa. – Same deficyty budżetowe z trzech opracowanych przez koalicję budżetów to 770 miliardów! – stwierdził poseł na konferencji prasowej z okazji drugiej rocznicy wyborów parlamentarnych.

Rząd przy okazji swojego półmetka podkreśla zaś swoje sukcesy. Jakie? Na przykład obniżenie inflacji do 2,9 proc. we wrześniu tego roku. – To dla nas wszystkich powód do największej satysfakcji (...). Mamy sytuację pod kontrolą. Inflacja poniżej 3 proc. – nie incydentalnie, ale kolejny raz – to jest bardzo wyraźny sygnał, że rzeczywiście odpowiedzialnie można powiedzieć: koniec drożyzny – stwierdził niedawno premier Donald Tusk. Szef rządu i jego ministrowie często mówią o silnej gospodarce Polski, która ma być efektem ich sprawnego działania, chociaż większość z nas nie odczuwa tego sukcesu w domowych budżetach.

Czy Donald Tusk powinien odejść ze stanowiska premiera? Znamy opinię Polaków

"Sukcesem było przejęcie władzy"

A jakie są rzeczywiste sukcesy i porażki rządu koalicji KO – Polska 2050 – PSL – Nowa Lewica, pomijając retorykę zwalczających się ugrupowań? – Sukcesem koalicji było pokonanie w wyborach ugrupowań populistycznych. Pamiętamy ogromną mobilizację wyborców w październiku 2023 r. i wydawało się, że partie koalicyjne mają większość społeczeństwa za sobą. Ale teraz, po dwóch latach rządów, jak wiemy, poparcie dla koalicji odwróciło się – zauważa politolog, prof. Kazimierz Kik.

– Bez wątpienia sukcesem tej koalicji jest fakt, że się nie rozpadła, ponieważ między partiami, które w niej uczestniczą, są fundamentalne różnice – podkreśla z przekąsem inny politolog, dr Bartłomiej Machnik. – Ale mówiąc serio, to niewątpliwym sukcesem było odblokowanie przez rząd pieniędzy z KPO. Polska ma z tego wymierne korzyści. Można też wspomnieć o wprowadzonych udogodnieniach socjalnych – podkreśla Machnik.

Nowe świadczenie dla wdów i wdowców

Koalicyjnemu rządowi udało się rzeczywiście wprowadzić rentę wdowią, czyli nowe świadczenie dla seniorów, którzy stracili męża lub żonę. Rząd Donalda Tuska znalazł też środki na zapowiedzianą jeszcze przez rząd PiS podwyżkę świadczenia 500 plus (do 800 plus). Wprowadzony został także program „Aktywny rodzic”, czyli 1500 zł na opiekę dla dzieci do lat 3 (tzw. babciowe).

A jakie są największe porażki rządu Tuska po dwóch latach od wyborów? Według Bartłomieja Machnika największą jest niezrealizowanie większości ze „100 konkretów na 100 dni”. - Nie chodzi mi o konkretne deklaracje, których nie wprowadzono. Ich niespełnienie było przede wszystkim porażką wizerunkową, która negatywnie wpłynęła na późniejsze zapowiedzi rządu, odbierane z rezerwą – uważa politolog.

Aleksander Kwaśniewski dobitnie podsumował rząd. "Żenujące"

Pozycja Polski w UE nie lepsza?

Z kolei prof. Kik uważa, że rząd Donalda Tuska nie był w stanie spełnić wielu obietnic (np. podwyższenia kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. zł), ze względu na ogromne zadłużenie naszego kraju i zwiększenie wydatków na obronność. – Widać, że rekordowo spadają nakłady na kulturę, oświatę i służbę zdrowia. Tracimy przez to możliwości rozwoju, nie licząc oczywiście rozwoju militarnego – twierdzi ekspert i wymienia kolejną porażkę rządu: – Wydawało się, że Donald Tusk poprawi naszą pozycję w Unii Europejskiej. Tak się nie stało, na co dowodem był jego pamiętny wyjazd do Kijowa z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Chociaż Donald Tusk wyruszył jako premier kraju, który sprawował wówczas prezydencję w UE, to usłyszał od kanclerza Merza, że ma jechać w osobnym wagonie – przypomina Kazimierz Kik.

10 sukcesów rządu Donalda Tuska:

- Odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

Po ponad dwóch latach blokady, rząd uzyskał dostęp do funduszy unijnych – pierwsze transze wypłacono w 2024 r. To umożliwiło inwestycje w energetykę, cyfryzację i ochronę zdrowia.

- Program „Aktywny rodzic"

Świadczenie 1500 zł miesięcznie dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 na pomoc w wychowaniu pociech (tzw. babciowe).

- Wprowadzenie renty wdowiej

Stworzono nowe świadczenie dla osób, które straciły współmałżonka. Renta wdowia pozwala zachować część emerytury zmarłego partnera.

- Centralna e-Rejestracja w ochronie zdrowia

Możliwość zapisana się do dowolnego lekarza przez internet lub telefon. Obietnica nie została jeszcze do końca zrealizowana (ruszył pilotaż systemu).

- Podwyżka świadczenia Rodzina 500 plus do 800 plus

Chociaż PiS twierdziło, że rząd Donalda Tuska zlikwiduje świadczenie dla dzieci, to nie zostało ono odebrane, a rząd znalazł w budżecie środki na podwyżkę do 800 zł.

- Zasiłek pogrzebowy w górę

Uchwalono ustawę, która podwyższy od 1 stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy z 4000 do 7000 zł. Kwota ta ma być waloryzowana.

- Deregulacja

Zespół pod kierownictwem Rafała Brzoski stworzył program „SprawdzaMY” w celu uproszczenia życia obywateli. Z 500 propozycji zmian 205 zaakceptował rząd i trafiły do procesu legislacyjnego.

- Bezpłatny programu in vitro

Program został przywrócony z budżetem 500 mln zł rocznie. Finansowanie obejmuje procedury dla par z problemami z płodnością.

- Wolna Wigilia

Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) została ustawowo uznana za dzień wolny od pracy, co objęło miliony pracowników.

- Zwiększenie nakładów na psychiatrię dziecięcą

Rozbudowano sieć poradni psychologicznych i zwiększono finansowanie opieki psychiatrycznej dla młodzieży.

10 największych porażek rządów koalicji:

- Brak związków partnerskich

Przepisy regulujące związki partnerskie powstają z trudem przez brak porozumienia w samej koalicji. Aktualnie Lewica porozumiała się już z PSL, ale nie znamy ostatecznego projektu w całej sprawie

- Brak drugiej waloryzacji emerytur

Rząd zapowiada ją dopiero przy inflacji powyżej 5 proc. i w formie, która rozczarowała emerytów.

- Nie ma rozliczeń rządów PiS

Wbrew zapowiedziom, nie rozpoczęły się jeszcze procesy, które rozliczą winnych afer z okresu rządów PiS.

- Nie ma wyższej kwoty wolnej

Obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku z 30 tys. do 60 tys. zł rocznie. Do dziś niezrealizowana.

- Likwidacja abonamentu RTV

Zapowiedź zniesienia obowiązku opłat za radio i telewizję publiczną. Nadal w fazie zapowiedzi.

- Nie przywrócono ryczałtowego naliczania składki zdrowotnej

Ustawę zmniejszającą składkę dla 2 mln Polaków zablokował prezydent.

- Deficyt budżetowy

Polska ma rekordowy deficyt budżetowy wynoszący 289 miliardów złotych, a całkowite zadłużenie państwa przekroczyło 2,3 biliona złotych. Nasz kraj został objęty unijną procedurą nadmiernego deficytu.

- Brak poprawy w ochronie zdrowia

Zapowiedzi mówiły o skrócenie kolejek do lekarzy. Słyszymy zaś o braku pieniędzy na ochronę zdrowia.

- Zamieszanie wokół mediów publicznych

Choć zarządy TVP i PR zostały wymienione, reforma mediów utknęła w martwym punkcie.

- Brak kredytu 0 proc. na mieszkanie

Kupujący swoje pierwsze mieszkanie mieli dostać kredyt, którego oprocentowanie spłaci państwo. Projekt nie spotkał się z aprobatą partii koalicyjnych.

Alfabet Millera Migranci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.