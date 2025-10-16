Aleksander Kwaśniewski dobitnie podsumował rząd. "Żenujące"

Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" skrytykował rząd za problemy z komunikacją z wyborcami, zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie prawica radzi sobie lepiej.

Były prezydent uważa, że rząd skupia się na personalnych dyskusjach (np. przyszłość Hołowni), zamiast na merytorycznych kwestiach, co ocenił jako "żenujące".

Kwaśniewski skrytykował również rozważania na temat kandydatury Szymona Hołowni do ONZ, nazywając tę dyskusję "bezsensowną" ze względu na małe szanse na sukces.

Aleksander Kwaśniewski podkreślił, że politycy obozu rządzącego muszą odnaleźć nowy, skuteczny język komunikacji z wyborcami. Zwrócił uwagę na ewolucję środków przekazu i konieczność adaptacji do nich.

- Można się oburzać na skrótowość przekazu TikToka, na efekciarstwo Instagrama, ale ewolucji środków przekazu nie zatrzymamy. Możemy gardzić uproszczonym językiem X czy opowiadaniem o poważnych, skomplikowanych sprawach przez kilkudziesięciosekundowe rolki, ale zmiany technologiczne i tak będą na nas wpływać – stwierdził.

Były prezydent wyraził zaniepokojenie, że prawica lepiej radzi sobie w przestrzeni mediów społecznościowych, docierając skuteczniej do młodych wyborców. Przytoczył przykład Jarosława Kaczyńskiego, który choć sam nie korzysta z TikToka, potrafi zatrudnić ludzi znających te platformy.

- Nie może być tak, że młodych wyborców lepiej mapuje i odczytuje prawica. Że w serwisach społecznościowych bogoojczyźniani konserwatyści są lepsi niż progresywni demokraci. Jarosław Kaczyński przecież nie używa TikToka, ale ma odwagę wziąć na pokład ludzi, którzy się na tym znają – dodał.

Kwaśniewski o rządzie: "Żenujące"

Aleksander Kwaśniewski wskazał, że przewaga komunikacyjna Prawa i Sprawiedliwości (PiS) nad obozem rządzącym była widoczna zwłaszcza podczas wyborów prezydenckich. Stwierdził, że prawica całkowicie przejęła narrację w wielu kluczowych sprawach, w tym dotyczących Ukraińców w Polsce, podczas gdy rząd nie jest w stanie narzucić własnych tematów. Szczególnie ostro Kwaśniewski skrytykował skupianie się rządu na dyskusjach dotyczących przyszłości poszczególnych polityków, zamiast na merytorycznych kwestiach.

- Jeżeli strona demokratyczna chce opinii publicznej - tym wszystkim tak różnorodnym ludziom, którzy 15 października 2023 r. się zmobilizowali i odsunęli od władzy PiS - w dwulecie zwycięstwa zaproponować jako wiodący temat dyskusję, czy Hołownia ustąpi, czy nie i czy pani Pełczyńska-Nałęcz będzie wicepremierem, czy nie, to jest po prostu żenujące – powiedział Kwaśniewski.

Krytyka Szymona Hołowni

Były prezydent odniósł się również do spekulacji na temat ewentualnej kandydatury Szymona Hołowni do ONZ, uznając tę dyskusję za "bezsensowną".

- Nie o to chodzi, czy kibicuję, czy nie. Szanse są niezwykle małe. Widziałem listę kandydatów i odnoszę wrażenie, że jego rywale to są ludzie i dużo bardziej doświadczeni dyplomatycznie, i mocniejsi politycznie w strukturach ONZ – podsumował.

