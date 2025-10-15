B. Komorowski: Sytuacja rządzącej koalicji jest dzisiaj bardzo trudna

Sytuacja rządzącej koalicji jest bardzo trudna, nie ma wątpliwości Bronisław Komorowski. Były prezydent uważa, że rząd nie zrealizował wszystkich obietnic, bo działał w wyjątkowo niesprzyjających warunkach. Chodzi między innymi o fakt, że prezydent reprezentuje przeciwny obóz polityczny. - Brak zdolności do współdziałania między dwoma najważniejszymi organami władzy wykonawczej w Polsce utrudnia nie tylko rządzenie rządowi, oznacza poważne nadszarpnięcie interesu RP - mówi w "Sednie Sprawy"