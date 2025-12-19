Wizyta Zełenskiego w Polsce. Rozmowy w Senacie o wsparciu i trudnych tematach

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
PAP
PAP
2025-12-19 16:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Rozmowy dotyczyły przyszłej współpracy polsko-ukraińskiej, ale także trudnych tematów, jak ekshumacje i los porwanych przez Rosjan dzieci. Zełenski wyjeżdża z Polski z przekonaniem o niezmiennym i kluczowym dla Europy wsparciu.

Wołodymyr Zełenski, Małgorzata Kidawa-Błońska

i

Autor: PAP/ PAP
Polityka SE Google News
  • Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, rozmawiając m.in. o ekshumacjach, kulturze i porwanych przez Rosjan ukraińskich dzieciach.
  • Zełenski wyraził zrozumienie dla konieczności prowadzenia ekshumacji oraz podkreślił znaczenie zachowania ukraińskiej kultury i tożsamości dzieci wywiezionych z kraju.
  • Rozmowy dotyczyły także wspólnych działań w obszarze kultury i edukacji, mimo trwającej wojny, co wskazuje na długoterminowe myślenie o przyszłości.
  • Prezydent Ukrainy opuścił Polskę z przekonaniem o niezachwianym wsparciu Senatu i całego kraju, podkreślając kluczowe znaczenie zwycięstwa Ukrainy dla bezpieczeństwa Europy

Deklaracja przyjaźni i niezmiennego wsparcia

Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie była okazją do potwierdzenia strategicznych relacji obu państw. Po spotkaniach w Pałacu Prezydenckim ukraiński przywódca przybył do parlamentu, gdzie odbył rozmowy z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Jak relacjonowała po spotkaniu marszałek Senatu, atmosfera była bardzo pozytywna.

„To była bardzo dobra rozmowa mówiąca o przyszłości, o tym, co możemy wspólnie zrobić, żeby zażegnać takie konflikty na zasadzie pochodzenia, że ktoś jest z Ukrainy, że ktoś jest z Polski, żeby tego nie było” – zaznaczyła.

Według Kidawy-Błońskiej, prezydent Zełenski opuszcza Polskę z przekonaniem, że „ma w Senacie przyjaciół”.

Jakie trudne tematy poruszono? Ekshumacje i los porwanych dzieci

Spotkanie nie unikało tematów historycznie i humanitarnie wrażliwych, które są kluczowe dla obu narodów. Jedną z poruszonych kwestii była sprawa ekshumacji. Marszałek Senatu podkreśliła, że strona ukraińska wykazuje pełne zrozumienie dla wagi tego procesu.

„Ze strony pana prezydenta jest zrozumienie, że to musi się toczyć i to się toczy” – podkreśliła Kidawa-Błońska, sygnalizując postęp w tej delikatnej materii. Równie ważnym i tragicznym tematem były losy ukraińskich dzieci, które zostały porwane przez Rosjan i wywiezione z terytorium Ukrainy. Marszałek zwróciła uwagę na dramat najmłodszych ofiar wojny, które w wyniku działań Rosji „tracą swoją tożsamość, swoje rodziny i swoją pamięć”. Kwestia ta jest jednym z priorytetów humanitarnych, w których Polska aktywnie wspiera Ukrainę na arenie międzynarodowej.

Wspólna przyszłość w kulturze, edukacji i bezpieczeństwie Europy

Rozmowy wykraczały daleko poza bieżące wyzwania polityczne i militarne, koncentrując się na budowaniu fundamentów pod przyszłe pokolenia. Istotnym elementem rozmów była również przyszła współpraca polsko-ukraińska na polu kultury i edukacji, co ma kluczowe znaczenie dla budowania trwałych relacji między narodami. 

„Rozmawialiśmy też, o tym, co możemy zrobić wspólnego w sprawach dotyczących kultury, czy edukacji.  Mimo, że tam toczy się wojna, to myślenie o tym, jak zachować i pielęgnować kulturę także ma ogromne znaczenie” – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.  W jej ocenie, kluczowe jest, aby prezydent Zełenski wrócił do kraju z przekonaniem, że „Polska nie cofnęła się ani o krok we wspieraniu Ukrainy”.

Marszałek Senatu zakończyła swoje wystąpienie mocną deklaracją, podkreślając strategiczne znaczenie obrony Ukrainy dla całego kontynentu: „Ukraina jest dla nas bardzo ważna. Ukraina musi tę wojnę wygrać. Jeżeli Ukraina tej wojny nie wygra, to nasze bezpieczeństwo będzie zagrożone”. 

Sedno Sprawy L.KOMORNICKI: UKRAINA BĘDZIE PAŃSTWEM KADŁUBOWYM

Polecany artykuł:

Donald Tusk ujawnia, dlaczego Ukraina ma teraz "mocniejsze karty" niż Rosja
Sonda
Czy Ukraina zaakceptuje plan pokojowy przedstawiony przez Donalda Trumpa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RELACJE POLSKO-UKRAIŃSKIE