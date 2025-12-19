Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, rozmawiając m.in. o ekshumacjach, kulturze i porwanych przez Rosjan ukraińskich dzieciach.

Zełenski wyraził zrozumienie dla konieczności prowadzenia ekshumacji oraz podkreślił znaczenie zachowania ukraińskiej kultury i tożsamości dzieci wywiezionych z kraju.

Rozmowy dotyczyły także wspólnych działań w obszarze kultury i edukacji, mimo trwającej wojny, co wskazuje na długoterminowe myślenie o przyszłości.

Prezydent Ukrainy opuścił Polskę z przekonaniem o niezachwianym wsparciu Senatu i całego kraju, podkreślając kluczowe znaczenie zwycięstwa Ukrainy dla bezpieczeństwa Europy

Deklaracja przyjaźni i niezmiennego wsparcia

Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie była okazją do potwierdzenia strategicznych relacji obu państw. Po spotkaniach w Pałacu Prezydenckim ukraiński przywódca przybył do parlamentu, gdzie odbył rozmowy z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Jak relacjonowała po spotkaniu marszałek Senatu, atmosfera była bardzo pozytywna.

„To była bardzo dobra rozmowa mówiąca o przyszłości, o tym, co możemy wspólnie zrobić, żeby zażegnać takie konflikty na zasadzie pochodzenia, że ktoś jest z Ukrainy, że ktoś jest z Polski, żeby tego nie było” – zaznaczyła.

Według Kidawy-Błońskiej, prezydent Zełenski opuszcza Polskę z przekonaniem, że „ma w Senacie przyjaciół”.

Jakie trudne tematy poruszono? Ekshumacje i los porwanych dzieci

Spotkanie nie unikało tematów historycznie i humanitarnie wrażliwych, które są kluczowe dla obu narodów. Jedną z poruszonych kwestii była sprawa ekshumacji. Marszałek Senatu podkreśliła, że strona ukraińska wykazuje pełne zrozumienie dla wagi tego procesu.

„Ze strony pana prezydenta jest zrozumienie, że to musi się toczyć i to się toczy” – podkreśliła Kidawa-Błońska, sygnalizując postęp w tej delikatnej materii. Równie ważnym i tragicznym tematem były losy ukraińskich dzieci, które zostały porwane przez Rosjan i wywiezione z terytorium Ukrainy. Marszałek zwróciła uwagę na dramat najmłodszych ofiar wojny, które w wyniku działań Rosji „tracą swoją tożsamość, swoje rodziny i swoją pamięć”. Kwestia ta jest jednym z priorytetów humanitarnych, w których Polska aktywnie wspiera Ukrainę na arenie międzynarodowej.

Wspólna przyszłość w kulturze, edukacji i bezpieczeństwie Europy

Rozmowy wykraczały daleko poza bieżące wyzwania polityczne i militarne, koncentrując się na budowaniu fundamentów pod przyszłe pokolenia. Istotnym elementem rozmów była również przyszła współpraca polsko-ukraińska na polu kultury i edukacji, co ma kluczowe znaczenie dla budowania trwałych relacji między narodami.

„Rozmawialiśmy też, o tym, co możemy zrobić wspólnego w sprawach dotyczących kultury, czy edukacji. Mimo, że tam toczy się wojna, to myślenie o tym, jak zachować i pielęgnować kulturę także ma ogromne znaczenie” – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. W jej ocenie, kluczowe jest, aby prezydent Zełenski wrócił do kraju z przekonaniem, że „Polska nie cofnęła się ani o krok we wspieraniu Ukrainy”.

Marszałek Senatu zakończyła swoje wystąpienie mocną deklaracją, podkreślając strategiczne znaczenie obrony Ukrainy dla całego kontynentu: „Ukraina jest dla nas bardzo ważna. Ukraina musi tę wojnę wygrać. Jeżeli Ukraina tej wojny nie wygra, to nasze bezpieczeństwo będzie zagrożone”.

