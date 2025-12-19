Po pierwszym spotkaniu z Nawrockim, Zełenski ogłasza. Czy to przełom?

Prezydent Zełenski wyraził wdzięczność Polsce za wsparcie po spotkaniu z prezydentem Nawrockim.

Ukraina dąży do pogłębienia współpracy z Polską, zapowiadając nowy etap w relacjach.

Co dokładnie oznacza "merytoryczna i pogłębiona współpraca" dla przyszłości obu krajów?

Wpis zełenskiego po rozmowach w warszawie

Kilka godzin po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim, Wołodymyr Zełenski opublikował wpis na platformie X.

Polityczny sygnał po pierwszym oficjalnym spotkaniu

Wpis Zełenskiego to czytelny sygnał po pierwszym oficjalnym spotkaniu z Karolem Nawrockim. Podkreślenie „konsekwentnego wsparcia” oraz zapowiedź pogłębionej współpracy wpisują się w ton wcześniejszych wypowiedzi ukraińskiego prezydenta, w których mówił o „nowym etapie” relacji z Polską. To obietnica zacieśnienia współpracy na wielu płaszczyznach. Rozmawiał tam z przedstawicielami władz parlamentarnych, a tematem rozmów były m.in. dalsze formy wsparcia dla Ukrainy, współpraca instytucjonalna oraz kwestie bezpieczeństwa w regionie.

Obecność Zełenskiego w gmachu parlamentu miała wymiar symboliczny, ale jednocześnie podkreślała rolę Sejmu w procesie podejmowania decyzji dotyczących pomocy dla Ukrainy.

Deklarowana przez Zełenskiego gotowość do „pogłębionej współpracy” wpisuje się także w szerszy kontekst decyzji podejmowanych na poziomie europejskim.

W ostatnich godzinach kluczowe ustalenia zapadły w Brukseli, gdzie państwa Unii Europejskiej uzgodniły mechanizmy dalszego wsparcia finansowego dla Ukrainy, w tym wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów. Ten europejski wymiar był wyraźnie obecny zarówno w rozmowach w Warszawie, jak i w publicznych wypowiedziach przywódców.

Wizyta Zełenskiego w Polsce była więc elementem szerszej układanki politycznej, łączącej działania na szczeblu krajowym, parlamentarnym i unijnym. Zarówno spotkania w Sejmie, jak i równoległe decyzje w Brukseli pokazują, że relacje polsko-ukraińskie pozostają jednym z kluczowych filarów europejskiej strategii wobec rosyjskiej agresji i trwającej wojny.

„Dziękuję Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaproszenie. Składam również szczere podziękowania całemu Narodowi Polskiemu za istotne i konsekwentne wsparcie. Jesteśmy gotowi na możliwie najbardziej merytoryczną i pogłębioną współpracę” – napisał Zełenski.

Prezydent RP @NawrockiKn w #PałacPrezydencki: Ta dzisiejsza wizyta jest dobrą informacją dla Warszawy i Kijowa. Złą dla Moskwy, bo to znak, że jesteśmy razem. Dziękuję @ZelenskyyUa za przyjęcie mojego zaproszenia. pic.twitter.com/bDdi4VwwYv— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 19, 2025

