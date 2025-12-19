Tak wyglądała wizyta Zełenskiego w Sejmie. Zdjęcia zza zamkniętych drzwi

Zełenski w Sejmie. Symboliczny krok po rozmowach w pałacu

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Sejmie była kolejnym, niezwykle symbolicznym punktem jego oficjalnego pobytu w Warszawie. Ukraiński prezydent przyjechał do parlamentu bezpośrednio po rozmowach z Karolem Nawrockim, co nadało temu spotkaniu dodatkowy wymiar polityczny. Ten gest, szeroko komentowany w mediach, podkreślał wagę polsko-ukraińskich relacji w obliczu trwającej wojny.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, witając ukraińskiego przywódcę, nie krył znaczenia tej wizyty. Podkreślał, że polski parlament odgrywa kluczową rolę we wspieraniu Ukrainy.

"To jest ważna wizyta. Wszelka pomoc dla obywateli Ukrainy jest realizowana przez parlament. Prezydent Zełenski to rozumie" – powiedział, wskazując na ciągłość polskiego wsparcia, niezależnie od bieżących ustaleń.

Co ustalono za zamkniętymi drzwiami? Zełenski ujawnia szczegóły

Jeszcze przed przyjazdem do Sejmu, Wołodymyr Zełenski jasno wskazał, że rozmowy z Karolem Nawrockim dotyczyły kluczowych kwestii wojennych i dyplomatycznych. Czy wiesz, że to właśnie te ustalenia stanowiły polityczne tło dla całej sejmowej wizyty i późniejszych rozmów w parlamencie?

„Dzisiaj prezydent Nawrocki i ja rozmawialiśmy o sytuacji bezpieczeństwa – o wszystkich kwestiach związanych z wojną i dyplomacją” – podkreślił ukraiński prezydent.

Te ustalenia stanowiły polityczne tło sejmowej wizyty i późniejszych rozmów w parlamencie, wyznaczając kierunek dalszej współpracy.

„Nowy etap” relacji polski i ukrainy

Ukraiński prezydent nie ukrywał, że jego wizyta w Polsce, w tym obecność w Sejmie, ma szersze znaczenie.

„Cieszę się, że wróciłem do Polski z oficjalną wizytą. Jestem wdzięczny Prezydentowi Nawrockiemu za naszą rozmowę i szczerze mam nadzieję, że ta wizyta otworzy nowy, jeszcze bardziej znaczący etap w naszych stosunkach” – mówił Zełenski.

Słowa te były wielokrotnie przywoływane w kuluarach sejmowych jako jasny sygnał polityczny, wskazujący na zacieśnienie więzi między oboma krajami.

Sejm jako miejsce wsparcia i współpracy

Podczas rozmów w Sejmie poruszano również kwestie przyszłej współpracy instytucjonalnej. Marszałek Czarzasty poinformował, że strona polska zadeklarowała gotowość do dalszych działań:

„Zgłosiliśmy możliwość pomocy prawnej z naszej strony, gdy Ukraina zdecyduje się przeprowadzić wybory. Propozycja została ciepło przyjęta”

Jak dodał, rozmowy w parlamencie były prowadzone w spójnej linii z rządem, co podkreśla jedność polskiego stanowiska wobec Ukrainy.

Symboliczny gest w sejmie

Co mówi strój Nawrockiego na spotkaniu z Zełenskim? Kolor krawata to nie przypadek

Po spotkaniu Zełenski i Czarzasty złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów Sejmu poległych podczas II wojny światowej. Ten moment, szeroko dokumentowany przez fotoreporterów, miał wyraźny wymiar symboliczny w kontekście trwającej wojny w Ukrainie, podkreślając historyczne i współczesne poświęcenie w walce o wolność.

Wdzięczność dla polski, kluczowy sojusznik

Ukraiński prezydent wielokrotnie wracał do roli Polski jako jednego z kluczowych sojuszników:

„Jestem wdzięczny Polsce za jej bardzo konkretne i silne wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców – od samego początku inwazji”.

Te słowa, wypowiedziane po rozmowach z Nawrockim, wybrzmiały także podczas wizyty w Sejmie, umacniając obraz Polski jako niezawodnego partnera.

EXB wstęp 19.12.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.