Piękne i wzruszające słowa na pogrzebie Jadwigi Morawieckiej: "Mamusiu, spoczywaj w pokoju" [ZDJĘCIA]

Jadwigę Morawiecka pożegnano w sobotę (9 sierpnia). Jej pogrzeb zgromadził wielu żałobników, a wśród nich byli: były prezydent Andrzej Duda, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, czołowi politycy PiS: Antoni Macierewicz, Ryszard Terlecki, Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Anna Zalewska, był też Jan Krzysztof Ardanowski, Paweł Szefernaker (z kancelarii obecnego prezydenta Karola Nawrockiego) oraz była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Msza pogrzebowa rozpoczęła się o godz. 13.00 w Kościele NMP na Piasku we Wrocławiu, a została odprawiona przez kilku księży. Tuż przy trumnie postawione zostało zdjęcie Jadwigi Morawieckiej i dwa piękne wieńce z różowych kwiatów.

W uroczystości brały też udział poczty sztandarowe związane z Solidarnością, ponieważ zmarła była przed laty zaangażowana w działalność opozycyjną w czasach PRL. W swoim mieszkaniu organizowała spotkania działaczy związanych z Komitetem Obrony Robotników oraz z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Z powodu swojej opozycyjnej działalności była też inwigilowana, ale też przesłuchiwana przez SB, w jej mieszkaniu przeprowadzono rewizje. W 2019 roku Jadwiga Morawiecka została odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności.

Wzruszające słowa siostry Morawieckiego. Przyznała, co dostała od mamy na ostatnie imieniny

W czasie pogrzebu głos zabrała jedna z sióstr Mateusza Morawieckiego, Anna Morawiecka, która w pięknych słowach wspominała mamę. Mówiła o wojennych wspomnieniach matki i jej życiu, które jej nie oszczędzało. Podkreśliła, że Jadwiga Morawiecka była kobietą silną i walczyła o wolną Polskę. - To ona wspólnie z ojcem nauczyła swoje dzieci, że szacunek i cześć dla rodziców kształtuje w nas to, kim naprawdę jesteśmy. To od nich wiemy, że nie trzeba wielkich słów. Wystarczy tylko tak żyć, by ich nie zawieść - mówiła Anna Morawiecka, podaje "Fakt". Kobieta wspomniała też prezent, który dostała od matki na ostatnie imieniny, była to stara maszyna do szycia:

Tę samą, na której uszyła pierwszą moją sukienkę. A wiele lat później zszywała płótno na transparent, którym witano w Polsce papieża św. Jana Pawła II. W tej chwili ta maszyna nie jest dla mnie zwykłym przedmiotem. Stała się również symbolem matczynej miłości, symbolem cierpliwości i odwagi. Symbolem jej myślenia o wierze i niepodległości. Mamo, dziś zabieramy cię w sobie na zawsze. Obiecujemy, że będziemy wierni przykazaniu "Czcij ojca swego i matkę swoją", a was, swoich rodziców, czcić będziemy nie tylko wspomnieniem, ale tym, jak żyjemy. Na koniec powiem, jak zawsze mawiał twój tato, nasz ukochany dziadek Józek, "nie gniewaj się i czuwaj" Mamo! Mamusiu, spoczywaj w pokoju - zakończyła siostra Morawieckiego.