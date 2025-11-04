Piotr Gliński o Donaldzie Tusku: "Chce zamknąć w więzieniu całą opozycję"

Były wicepremier i minister kultury oskarża premiera o ręczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości. Jego zdaniem to od Donalda Tuska zależy czy poszczególni politycy opozycji trafią do aresztu, czy też usłyszą wyrok skazujący na więzienie. - Nikt w Polsce praktycznie nie ma zaufania do sądownictwa i w takich okolicznościach chce się wsadzić ważnego polityka opozycji do aresztu- mówił w "Sednie Sprawy"