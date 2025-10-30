Tusk o reformie systemu sprawiedliwości. "PiS pozostawił po sobie spaloną ziemię"

Donald Tusk stwierdził, że PiS zostawił za sobą "spaloną ziemię" w wymiarze sprawiedliwości

Premier zapowiada kontynuację rozliczeń poprzedniej władzy, wskazując na Waldemara Żurka jako kluczową postać w tym procesie.

Prokuratura Krajowa skierowała akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Dariuszowi Mateckiemu w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, któremu zamierza postawić 26 zarzutów.

Tusk krytykuje poprzednią władzę za pozostawiony stan instytucji państwa

Donald Tusk w wywiadzie dla TVP stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość pozostawiło po sobie w wymiarze sprawiedliwości "spaloną ziemię" i "zniszczone fundamenty państwa prawa". Podczas rozmowy z TVP Info zapowiedział kontynuację rozliczeń poprzedniej władzy.

Premier wyraził obawę, że w prokuraturze wciąż znajdują się osoby, które "chcą przeczekać rząd Tuska i wrócić do złotego czasu, kiedy to instytucje takie jak CBA, prokuratura, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Fundusz Sprawiedliwości miały służyć "ciemnym interesom politycznym PiS-u".

Tusk zapowiada kontynuację rozliczeń

Zadeklarował, że proces rozliczeń będzie kontynuowany, a kluczową rolę odegra w nim obecny szef resortu sprawiedliwości, Waldemar Żurek. Tusk podkreślił, że Żurek "ma ten temperament, który pozwala mu nie patrzeć na przeszkody". Jednocześnie stwierdził, że proces ten nie jest łatwy, ponieważ "minister Żurek czy minister Bodnar nie nazywają się Ziobro, a ja nie nazywam się Kaczyński".

Odpowiadając na pytanie o powierzenie początkowo funkcji ministra sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi, premier Tusk stwierdził, że "wiedział, co robił" w tamtym momencie. Wyjaśnił, że Bodnar ma naturę "naprawiacza", a nie "ścigacza", a obecnie potrzebny jest ktoś taki jak Żurek – "z temperamentem człowieka zdeterminowanego, gotowego na wszystko, by dopaść tych, którzy kradli czy robili inne złe rzeczy".

Prokuratura kieruje akty oskarżenia przeciwko politykom PiS

W czwartek Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko ośmiu osobom, w tym posłowi PiS Dariuszowi Mateckiemu, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik PK Przemysław Nowak przekazał, że prokuratura oskarża Mateckiego o popełnienie łącznie sześciu przestępstw.

Z kolei we wtorek prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, co ma umożliwić przedstawienie mu 26 zarzutów. Rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak poinformowała, że Ziobro w czasie, gdy był ministrem, miał założyć i kierować zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

