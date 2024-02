i Autor: PAP/Paweł Supernak

Konwencja PO

Tusk do Trzaskowskiego: "Nic nam by się nie udało, gdyby nie twoja wielka robota"

Koalicja Obywatelska oficjalnie rozpoczęła kampanię wyborczą do samorządów w nowoczesnym domu kultury na Pradze, gdzie premier Donald Tusk i prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ogłosili ten fakt. Podczas rozpoczęcia konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, wyrażając swoją wdzięczność za jego wkład. "Rafale, panie prezydencie, drogi przyjacielu. Nic nam by się nie udało, gdyby nie twoja wielka robota" - powiedział premier, podkreślając rolę Trzaskowskiego w dawaniu Polakom nadziei, szczególnie w starciu z przeważającą siłą rządzących.