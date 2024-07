Trzecia Droga już nie jest trzecią siłą w Polsce! Konfederacja wkracza na podium. Wyjaśnienia eksperta

W nocy Siły Zbrojne wydały ostrzeżenie dla Polaków! O co chodzi?

Na pierwszym miejscu utrzymuje się KO (35,02 proc.) - z dwoma punktami przewagi nad PiS. Tu nie ma zmiany w stosunku do sondażu Instytutu Badań Pollster z czerwca. Zaskoczeniem jest za to wejście na podium Konfederacji (13,30 proc.), która zyskała przez miesiąc 2,58 punktu proc. Straciła za to Trzecia Droga, której wyniki spadają w sondażach od kilku miesięcy.

i Autor: Super Express Wykres - sondaż wyborczy

Trzecia Droga rozczarowała młodych

– Można powiedzieć, że prawdziwą Trzecią Drogą staje się Konfederacja. Sądzę, że ten trend będzie się utrzymywał. Nie widać sukcesów Szymona Hołowni (48 l.) w rządzie koalicyjnym. Polacy są jak widać zawiedzeni brakiem sprawczości Trzeciej Drogi w koalicyjnym rządzie. Bosak z Mentzenem korzystają na tym, że Trzecia Droga rozczarowuje młodszych wyborców - komentuje nam prof. Kazimierz Kik, politolog.

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-9 lipca 2024 roku na próbie 1028 dorosłych Polaków

