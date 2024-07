Bosak krytykuje Tuska. - Premierowi należy się Trybunał Stanu

Ekonomista brutalnie o zeznaniach Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu nie wie, co to jest ład korporacyjny!?

W poniedziałek, 8 lipca Wołodymyr Zełenski odwiedził Polskę, gdzie spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem oraz z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak mówił podczas konferencji prasowej szef polskiego rządu, podpisano porozumienie dotyczące bezpieczeństwa. Jednak zdaniem Krzysztofa Bosaka, Donald Tusk powinien zapytać o zgodę polski parlament. Zdaniem wicemarszałka Sejmu, za tę decyzję premier powinien odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu. - Zdaniem wicemarszałka, Polska podpisując to porozumienie zobowiązała się do poniesienia znacznych kosztów obciążających budżet państwa, związanych m.in z finansowaniem państwa ukraińskiego i formowaniem jego sił zbrojnych. - Coś takiego, ogłaszane i przyjmowane z pominięciem parlamentu, jest całkowicie nieakceptowalne w demokracji - podkreślił. - Za to, co ogłosił premier Donald Tusk, należy mu się Trybunał Stanu - stwierdził polityk Konfederacji.

Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali w poniedziałek w Warszawie dwustronną umowę o bezpieczeństwie. Polska zobowiązała się w niej do przeszkolenia na swoim terytorium ukraińskiego legionu. W umowie podkreślono także konieczność rozmów o tym, by strącać rosyjskie rakiety jeszcze nad terytorium Ukrainy. Ten ostatni temat jest przedmiotem dyskusji podczas szczytu NATO w Waszyngtonie. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda, szef dyplomacji Radosław Sikorski oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Premier @DonaldTusk w #Warszawa: Każde słowo w tym porozumieniu traktujemy jako wzajemne zobowiązania, a nie puste obietnice. W najbliższym czasie wspólnie z innymi sojusznikami będziemy krok po kroku wypełniać intencje tego dokumentu. pic.twitter.com/8iPqCzcTdg— Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 8, 2024

