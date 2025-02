Trzaskowski chce dogadać się z PiS w sprawie Trybunału! "Będę do tego gotów"

Rada Ministrów uznała, że TK z byłymi politykami PiS jako sędziami, jest niezdolny do wykonywania swoich zadań, dlatego nie publikuje wyroków Trybunału w Monitorze Polskim i ich nie uznaje. Rząd liczy, że rozwiąże kryzys dotyczący TK, jeśli prezydentem zostanie polityk związany z koalicją rządową.

Jak rozwiązać problem neo-sędziów?

Lider sondaży wyborczych, Rafał Trzaskowski wystąpił w programie „Dudek o polityce” emitowanym na kanale „Super Expressu”. Prof. Antoni Dudek (59 l.) zapytał swojego gościa, jak po wygranych wyborach zamierza rozwiązać problem dualizmu prawnego i TK. – Czy jedynym rozwiązaniem jest nowelizacja Konstytucji lub porozumienie z PiS, aby na nowo powołać skład TK? - dociekał prof. Dudek. – Od początku były propozycje jeśli chodzi o neosędziów i TK, które miały zasugerować próbę postawienia się ponad podziałami politycznymi. Ja naprawdę będę próbował, będę osobą niezależną, która wyjdzie z propozycjami, które mogą być uznane za wychodzące poza myślenie partyjne – odpowiedział Trzaskowski.

Sondaż prezydencki. Nawrocki i Trzaskowski nie mają powodów do zadowolenia, ale kandydat z trzeciego miejsca już tak– Na ile PiS będzie chciał się odnieść do tego - mam wątpliwości, bo dziś PiS i pan prezydent wyznają filozofię, „czym gorzej tym lepiej”. Sprawdzimy, czy będzie zdolność do tego, aby uzyskać porozumienie ponadpartyjne. Ja będę do tego gotów – zadeklarował prezydent stolicy.

"Rozliczyć tych, którzy łamali prawo"

Profesor Antoni Dudek zadał swojemu gościowi serię trudnych pytań, m.in. o to, co go odróżnia od Donalda Tuska. - Oczywiście, że się różnimy. W bardzo wielu kwestiach. To znaczy, ja uważam, że rząd powinien dużo szybciej działać, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące przede wszystkim rozliczenia. I to nie dlatego, że jestem jakimś krwawym człowiekiem, który chce wszystko rozliczyć, tylko trzeba jak najszybciej zamknąć ten rozdział. Dlatego, że jeżeli my chcemy zadbać o to, żeby państwo polskie było poważnie odbierane przez wszystkich obywateli, tych, którzy łamali prawo, tych, którzy kradli pieniądze i trzeba jak najszybciej rozliczyć, zamknąć ten rozdział, bo wszyscy już mają dosyć rozmowy o PiS-ie i należy zająć się tym, co dzisiaj najważniejsze - odpowiedział Rafał Trzaskowski.

