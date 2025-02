Sondaż prezydencki. Czołówka bez zmian

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja (I tura), natomiast 1 czerwca zaplanowana jest II tura. Skoro do wyborów coraz bliżej, to nie dziwi fakt, iż wciąż pojawiają się nowe sondaże. Zgodnie z najnowszym badaniem przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski przez United Surveys, gdyby wybory miały odbyć się już w najbliższą niedzielę, to na największe poparcie wyborców może liczyć Rafał Trzaskowski. Na obecnego prezydenta Warszawy, zgodnie z najnowszym sondażem chciałoby zagłosować 34,1 proc. osób (to spadek o 2,5 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim sondażem).

Drugie miejsce we wspomnianym sondażu zajął kandydat obywatelski, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, szef IPN Karol Nawrocki. Chciałoby na niego zagłosować 25,7 proc. badanych, kandydat zliczył lekki wzrost poparcia, o 0,3 punktu procentowego. Na trzecim miejscu zaś znalazł się Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji. Uzyskał on wynik 16,2 proc., a w porównaniu z poprzednim badaniem zanotował wzrost poparcia o 6,5 punktu procentowego.

Kandydaci poza podium. Pierwszy z nich to Szymon Hołownia

Pozostałem miejsca w sondażu zajęli kolejno: Szymon Hołownia, który ma poparcie na poziomie 7,1 proc. (zyskał 0,5 punktu procentowego), Magdalena Biejat, która popiera 4,4 proc. (w porównaniu z poprzednim badaniem uzyskała nieco słabszy wynik, o 0,5 punktu procentowego), Marek Jakubiak ma poparcie na poziomie 2,7 proc. (zyskał 1,1 punktu procentowego) oraz Krzysztof Stanowski, którego popiera 1,6 proc. wyborców, uzyskał 1,3 punktu procentowego mniej niż w poprzedni sondażu.

Stawkę zamykają: Adrian Zandberg z wynikiem 1,0 proc. (stracił 0,7 punktu procentowego) i Grzegorz Braun z wynikiem 0,6 proc. poparcia (spadek o 0,9 punktu procentowego). W sondażu badane było także poparcie dla Piotra Szumlewicza i Joanny Senyszyn, którzy nie uzyskali głosów.

Druga tura wyborów prezydenckich z Nawrockim i Trzaskowskim

Gdyby do drugiej tury wyborów w Polsce dostali się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, to kandydat KO wygrałby to starcie z wynikiem 52,8 proc. ( spadek o 1,9 punktu proc.). Kandydat, którego popiera Prawo i Sprawiedliwość uzyskał by 41,9 proc. głosów, odnotowując wzrost poparcia o 2,1 punktu proc.

