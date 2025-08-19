Wpis Trumpa po rozmowach w Białym Domu: "Odbyłem bardzo owocne spotkanie"

W poniedziałek (18 sierpnia) Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Zełenskim oraz europejskimi liderami.

Rozmowy dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Prezydent Trump odbył też rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.

Co konkretnie ustalono w sprawie przyszłości Ukrainy i kiedy dojdzie do kolejnych spotkań?

Donald Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a po rozmowie z nim zasiadł do stołu z politykami będącymi europejskimi liderami, a byli to: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Finlandii Alexander Stubb, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Oba spotkania przebiegły w dobrej i owocnej atmosferze, co podkreślali uczestnicy rozmów.

Amerykański prezydent Donald Trump tuż po zamknięciu rozmów zabrał głos w sieci. We wpisie na platformie Truth Social zapewnił, że podczas spotkania z europejskimi liderami omówione zostały gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez Europę w koordynacji z USA. Prezydent USA podkreślił, że odbył dobre spotkanie:

Miałem bardzo udane spotkanie z wybitnymi gośćmi (...), które zakończyło się kolejnym spotkaniem w Gabinecie Owalnym. Podczas spotkania omówiliśmy gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez różne kraje europejskie w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Wszyscy są bardzo zadowoleni z możliwości POKOJU dla Rosji i Ukrainy - napisał Trump po zakończeniu spotkania w Białym Domu.

Trump zadzwonił do Putina

Donald Trump przekazał także, że jest już po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem. Jak donosiły media, w czasie spotkania z europejskimi liderami Trump nagle przerwał dyskusję i zadzwonił do prezydenta Rosji. W internetowym wpisie przywódca USA wspomniał i o tej rozmowie:

- Po zakończeniu spotkań zadzwoniłem do prezydenta Putina i rozpocząłem przygotowania do spotkania prezydenta Putina z prezydentem Zełenskim w miejscu, które zostanie ustalone. Po tym spotkaniu będziemy mieli trójstronne, w którym wezmą udział obaj prezydenci i ja. Ponownie, był to bardzo dobry, wczesny krok w wojnie, która trwa już prawie cztery lata. Wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff koordynują działania z Rosją i Ukrainą. Dziękujemy za uwagę! - podkreślił. Co ciekawe spotkanie było to również największe zgromadzenie europejskich przywódców w Białym Domu w historii.

Co ustalono w czasie spotkania w Białym Domu?

W czasie rozmów polityków była mowa o gwarancjach bezpieczeństwa danych Ukrainie, na wzór tych z NATO. Z wypowiedzi uczestników wynika, że co prawda nie ustalono konkretnych szczegółów, ale Mark Rutte zapowiedział, że szczegóły będą omawiane w nadchodzących dniach.

CZYTAJ: Trump obiecuje Ukrainie ochronę jak w NATO. Zełenski: „Potrzebujemy wszystkiego”

PROF. DOMAŃSKI: PIS BĘDZIE CZEKAĆ NA KOLEJNE AFERY WŁADZY | Poranny Ring 7:50 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.