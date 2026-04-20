Trump na dnie! Notowania prezydenta USA lecą na łeb, na szyję

Gospodarka to obecnie pięta achillesowa administracji Trumpa. Aż 29 procent badanych wskazuje ją jako kluczowy problem, wyprzedzając nawet tak poważne kwestie jak zagrożenia dla demokracji (24 procent), opieka zdrowotna (12 procent) czy przestępczość (10 procent). Inflacja i rosnące koszty życia spędzają sen z powiek 45 procentom ankietowanych. Co gorsza, aż 68 procent Amerykanów negatywnie ocenia działania prezydenta w tej sferze, a ponad połowa wyraża „zdecydowaną dezaprobatę”. To prawdziwy cios dla wizerunku Trumpa, który zawsze stawiał się w roli obrońcy amerykańskiej prosperity.

W porównaniu z ubiegłym latem, ogólny odsetek negatywnych ocen polityki gospodarczej wzrósł o 7 punktów procentowych. Nawet w szeregach Partii Republikańskiej, poparcie dla działań antyinflacyjnych administracji spadło o 10 punktów procentowych, co świadczy o rosnącym niezadowoleniu nawet wśród jego własnych wyborców.

Amerykanie odczuwają pogorszenie sytuacji finansowej

Sytuacja finansowa Amerykanów to kolejny punkt zapalny. Czterech na dziesięciu respondentów uważa, że ich sytuacja finansowa jest dziś gorsza niż rok temu. Co ciekawe, te obawy rozkładają się wyraźnie wzdłuż linii partyjnych. Aż 55 procent Demokratów i 46 procent niezależnych wyborców deklaruje pogorszenie swojej sytuacji, podczas gdy tylko 34 procent Republikanów uważa, że ich finanse się poprawiły. Dodatkowo, niemal dwie trzecie respondentów wskazuje rosnące ceny benzyny jako poważny problem. Jest to szczególnie dotkliwe dla pracowników fizycznych oraz osób z wykształceniem podstawowym lub średnim, którzy w dużej mierze polegają na transporcie samochodowym. Wysokie ceny paliwa uderzają bezpośrednio w ich portfele, co tylko potęguje niezadowolenie z obecnej polityki gospodarczej.

Wojna z Iranem i polityka imigracyjna: Trump pod ostrzałem krytyki

Mimo ogłoszenia zawieszenia broni 7 kwietnia, oceny działań prezydenta w związku z wojną z Iranem pozostają stabilne, choć wciąż niskie. Około jedna trzecia badanych popiera te działania, ale i tutaj widać wyraźną polaryzację. Niemal wszyscy Demokraci i większość niezależnych wyborców sprzeciwia się prowadzeniu tej wojny, podczas gdy 74 procent Republikanów ją aprobuje. Co więcej, aż 61 procent Amerykanów sprzeciwia się dalszej eskalacji militarnej, a wśród osób poniżej 30. roku życia odsetek ten sięga zatrważających 74 procent.

Mieszane oceny zbiera również polityka imigracyjna prezydenta. 44 procent badanych ją popiera, co oznacza niewielką poprawę w porównaniu z początkiem roku, jednak większość Amerykanów nadal pozostaje krytyczna. Interesujące jest natomiast rosnące poparcie dla zaostrzenia przepisów wyborczych. Trzy czwarte respondentów opowiada się za obowiązkowym dokumentem tożsamości przy głosowaniu, a większość z nich także za wymogiem potwierdzenia obywatelstwa.

Sonda Jak oceniasz obecnie Donalda Trumpa jako prezydeta USA? Bardzo dobrze. Dobrze. Dostatecznie. Niedostatecznie.

21