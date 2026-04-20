Donald Tusk dopiął celu? Macron pomógł mu dopiec Karolowi Nawrockiemu. "Bardzo mu na tym zależało"

Dziś Gdańsk odwiedzi prezydent Francji.

Emmanuel Macron ma spotkać się jednak tylko z Donaldem Tuskiem, a nie Karolem Nawrockim.

Ustalenia stacji Polsat News dotyczące przyczyn tego stanu rzeczy mogą zaskakiwać.

Prezydent Karol Nawrocki spędził weekend w swoim rodzinnym mieszkaniu w Gdańsku. Choć sceneria była domowa, prezydent nie rozstawał się z obowiązkami, co czujnie odnotował fotoreporter „Super Expressu” (WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki spędził weekend z rodziną w Gdańsku. Robił politykę na balkonie [ZDJĘCIA]). Tymczasem w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron przyleci właśnie do tego miasta na I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Polityk ma w planach spotkanie między innymi z premierem Donaldem Tuskiem, z którym będzie dyskutował o kwestiach bezpieczeństwa i sojuszu Paryża z Warszawą. Co jednak ciekawe, w programie wydarzenia nie przewidziano spotkania Macrona z polskim prezydentem.

Według ustaleń dziennikarza Polsat News nasz rodzimy Pałac Prezydencki zabiegał o zorganizowanie spotkania obu polityków. Według jego źródeł, nie dojdzie jednak do tego, głównie z powodu... polskiego premiera. - Bardzo zależało Donaldowi Tuskowi na tym, żeby nie doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i Emmanuela Macrona, mimo, że nie było silnych zabiegów, jak usłyszałem, ale była chęć ze strony Pałacu Prezydenckiego, aby do takiego spotkania doszło, co jest naturalne, skoro przyjeżdża prezydent Francji i skoro rozmawiamy o kwestiach traktatowych, wzajemnych gwarancji - poinformował Grzegorz Urbanek.

Plan wizyty

Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, rozmowy podczas poniedziałkowego szczytu w Gdańsku mają dotyczyć między innymi relacji dwustronnych Polski i Francji, wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie, a także relacji sojuszniczych i transatlantyckich. Podczas wydarzenia prezydent Macron i premier Tusk mają wspólnie złożyć kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, zwiedzić wystawę w Europejskim Centrum Solidarności i umieścić zawieszki na ścianie wolności.

MORAWIECKI ATAKUJE: POLSKA POTRZEBUJE TUSK-EXIT! TRUMP NIE LUBI TUSKA! | Miziołek & Olczyk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.