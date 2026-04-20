Prezydent Nawrocki spędził weekend z rodziną w Gdańsku. Robił politykę na balkonie!

Prezydencka kolumna pod blokiem

Spokój gdańskiego osiedla został przerwany, gdy pod blokiem pojawiła się elegancka limuzyna w obstawie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (SOP). Widok mundurowych i lśniących karoserii od razu wzbudził poruszenie wśród sąsiadów. Najpierw do mieszkania dotarła pierwsza dama Marta Nawrocka (40 l.) wraz z córką Kasią (8 l.) – obie szybko zniknęły w klatce schodowej. Później dołączył do nich Karol Nawrocki. Jak widać, powrót „w domowe pielesze” zawsze odbywa się tu w atmosferze wzajemnej życzliwości – sąsiedzi z uśmiechami obserwowali głowę państwa, wspominając zapewne poprzednie wizyty, gdy tłumnie wychodzili przywitać sławnego sąsiada.

Gabinet pod chmurką

Mimo domowych pieleszy i obecności najbliższych, polityka szybko upomniała się o swoje. Karol Nawrocki, korzystając z uroków wyjątkowo ciepłej, wiosennej aury, postanowił zamienić biurko na... balkon. To właśnie tam prezydent spędził 10 minut na intensywnych rozmowach telefonicznych. Poważna mina, skupienie i miarowy krok od barierki do barierki sugerowały, że tematy poruszane w słuchawce nie należały do lekkich.

Rodzina w komplecie

Nieco później do gdańskiego mieszkania dotarł najstarszy syn prezydenckiej pary, Daniel (23 l.). W komplecie rodzina Nawrockich mogła wreszcie nacieszyć się swoją obecnością, choć obecność funkcjonariuszy SOP na klatkach schodowych i przed budynkiem przypominała wszystkim, że to nie jest zwyczajny weekend zwyczajnej polskiej rodziny.

