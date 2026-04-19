Nawrocki u Gwiazdów. Prezydent odwiedził legendy Solidarności

Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-04-19 13:57

Karol Nawrocki i Joanna i Andrzej Gwiazdowie spotkali się w Gdańsku podczas krótkiej wizyty prezydenta. W trakcie przelotnego, prywatnego spotkania rozmawiano o zdrowiu i codzienności, a jego symboliczne znaczenie sięga historii Solidarności i współczesnej Polski.

Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS Prezydent Karol Nawrocki przemawiający do mikrofonu, ubrany w granatowy garnitur i krawat. Dłońmi wykonuje gesty, podkreślając wypowiedź.
Polityka SE Google News
  • Prezydent Nawrocki odbył prywatne, nieformalne spotkanie z legendami Solidarności, Joanną i Andrzejem Gwiazdami, w ich gdańskim domu.
  • Gwiazdowie, współtwórcy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i kluczowi działacze strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 r., byli internowani w stanie wojennym.
  • Spotkanie miało charakter osobisty, bez rozmów o polityce, co potwierdziła Joanna Gwiazda, podkreślając wzajemne zaufanie i troskę o zdrowie.
  • Andrzej Gwiazda powiedział, że Nawrocki, mimo prezydentury, pozostał "normalnym facetem".

Spotkanie Nawrockiego z Gwiazdami w Gdańsku

Podczas podróży  z Gdańska do Warszawy, prezydent Karol Nawrocki  zatrzymał się na krótkie spotkanie z Joanną i Andrzejem Gwiazdami, jednymi z najważniejszych postaci opozycji antykomunistycznej. Jak relacjonował Andrzej Gwiazda, cytowany przez portal wpolityce.pl - spotkanie miało charakter przelotny i nieformalny: Wpadł po drodze, wypił szklankę herbaty i poleciał”.

Prezydent podkreślił znaczenie wizyty również w mediach społecznościowych: „Piękna pogoda w rodzinnym Gdańsku i odwiedziny u pięknych ludzi – Joanny i Andrzeja Gwiazdów”.

Joanna i Andrzej Gwiazdowie – legendy Solidarności

Joanna i Andrzej Gwiazdowie to jedni z kluczowych działaczy pierwszej Solidarności. W 1978 roku współtworzyli Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, które stały się fundamentem późniejszego ruchu społecznego. W czasie strajków w sierpniu 1980 roku odegrali znaczącą rolę – szczególnie Andrzej Gwiazda, który znalazł się w ścisłym kierownictwie komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej.

W okresie stanu wojennego oboje byli internowani i poddani represjom, pozostając jednak wierni swoim przekonaniom.

Prywatny charakter wizyty

Jak podkreśliła Joanna Gwiazda w wypowiedzi dla wpolityce.pl - spotkanie nie miało charakteru politycznego: „Znamy się od dawna i dokładnie wiemy, że możemy na siebie liczyć i o polityce nie rozmawialiśmy. Można powiedzieć, że to było całkiem prywatne spotkanie. Pytał także o nasze zdrowie”.

Rozmowa przebiegała w serdecznej atmosferze, bez poruszania bieżących tematów politycznych czy planów prezydenckich.

Zdaniem Andrzeja Gwiazdy, spotkanie pozostawiło pozytywne wrażenie:  „Nawrocki pozostał normalnym facetem, do którego można mieć zaufanie. Oboje zdajemy sobie sprawę ze skali jego odpowiedzialności i związanych z tym obciążeń. Ludzie widzą w nim ostatnią nadzieję dla Polski”.

Gwiazda podkreślił także społeczne oczekiwania wobec głowy państwa oraz wsparcie, jakie otrzymuje:

Ma wokół siebie bardzo dobry zespół i wsparcie w ludziach, więc nie jest samotny. Ma wsparcie w najzwyklejszych Polakach”.

Sonda
Lubisz prezydenta Karola Nawrockiego?

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

