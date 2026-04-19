Nawrocki u Gwiazdów. Prezydent odwiedził legendy Solidarności

Prezydent Nawrocki odbył prywatne, nieformalne spotkanie z legendami Solidarności, Joanną i Andrzejem Gwiazdami, w ich gdańskim domu.

Gwiazdowie, współtwórcy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i kluczowi działacze strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 r., byli internowani w stanie wojennym.

Spotkanie miało charakter osobisty, bez rozmów o polityce, co potwierdziła Joanna Gwiazda, podkreślając wzajemne zaufanie i troskę o zdrowie.

Andrzej Gwiazda powiedział, że Nawrocki, mimo prezydentury, pozostał "normalnym facetem".

Spotkanie Nawrockiego z Gwiazdami w Gdańsku

Podczas podróży z Gdańska do Warszawy, prezydent Karol Nawrocki zatrzymał się na krótkie spotkanie z Joanną i Andrzejem Gwiazdami, jednymi z najważniejszych postaci opozycji antykomunistycznej. Jak relacjonował Andrzej Gwiazda, cytowany przez portal wpolityce.pl - spotkanie miało charakter przelotny i nieformalny: „Wpadł po drodze, wypił szklankę herbaty i poleciał”.

Prezydent podkreślił znaczenie wizyty również w mediach społecznościowych: „Piękna pogoda w rodzinnym Gdańsku i odwiedziny u pięknych ludzi – Joanny i Andrzeja Gwiazdów”.

Joanna i Andrzej Gwiazdowie – legendy Solidarności

Joanna i Andrzej Gwiazdowie to jedni z kluczowych działaczy pierwszej Solidarności. W 1978 roku współtworzyli Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, które stały się fundamentem późniejszego ruchu społecznego. W czasie strajków w sierpniu 1980 roku odegrali znaczącą rolę – szczególnie Andrzej Gwiazda, który znalazł się w ścisłym kierownictwie komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej.

W okresie stanu wojennego oboje byli internowani i poddani represjom, pozostając jednak wierni swoim przekonaniom.

Prywatny charakter wizyty

Jak podkreśliła Joanna Gwiazda w wypowiedzi dla wpolityce.pl - spotkanie nie miało charakteru politycznego: „Znamy się od dawna i dokładnie wiemy, że możemy na siebie liczyć i o polityce nie rozmawialiśmy. Można powiedzieć, że to było całkiem prywatne spotkanie. Pytał także o nasze zdrowie”.

Rozmowa przebiegała w serdecznej atmosferze, bez poruszania bieżących tematów politycznych czy planów prezydenckich.

Zdaniem Andrzeja Gwiazdy, spotkanie pozostawiło pozytywne wrażenie: „Nawrocki pozostał normalnym facetem, do którego można mieć zaufanie. Oboje zdajemy sobie sprawę ze skali jego odpowiedzialności i związanych z tym obciążeń. Ludzie widzą w nim ostatnią nadzieję dla Polski”.

Gwiazda podkreślił także społeczne oczekiwania wobec głowy państwa oraz wsparcie, jakie otrzymuje:

„Ma wokół siebie bardzo dobry zespół i wsparcie w ludziach, więc nie jest samotny. Ma wsparcie w najzwyklejszych Polakach”.

Piękna pogoda w rodzinnym Gdańsku i odwiedziny u pięknych ludzi – Joanny i Andrzeja Gwiazdów.Pozdrawiamy! 🇵🇱❤️ pic.twitter.com/XjcNFaSQY3— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) April 18, 2026

BRODZIŃSKA-MIROWSKA OSTRO O DECYZJI NAWROCKIEGO