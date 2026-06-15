Totalna rewolucja w Sejmie. Tylko cztery partie, Tusk mógłby się załamać!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-15 12:32

W poniedziałek (15 czerwca 2026 roku) CBOS opublikował najnowszy sondaż badający poparcie dla partii politycznych. Powiedzieć, że gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie czerwca, doszłoby do totalnej rewolucji w Sejmie, to nie powiedzieć nic! Uzyskane od uczestników badania wskazują, że skład parlamentu tworzyłyby tylko cztery ugrupowania. Przy takich wynikach u Donalda Tuska mogłyby się pojawić łzy w oczach!

Sejm + Tusk
Autor: Shutterstock
  • CBOS opublikował wyniki nowego sondażu partyjnego.
  • Wskazują one na totalną rewolucję w Sejmie!
  • Przy Wiejskiej swoich przedstawicieli miałyby tylko cztery partie.
  • Wyniki mogą przyprawić Donalda Tuska o ogromny ból głowy.

Kto w Sejmie?

Z opublikowanych w poniedziałek danych CBOS wynika, że Koalicja Obywatelska nadal utrzymuje pozycję lidera, choć jej poparcie nieco spadło. Na ugrupowanie Donalda Tuska zagłosowałoby 28,5 proc. badanych, co oznacza spadek o 2,3 punktu procentowego w porównaniu do majowego badania. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość odnotowało znaczący wzrost, zyskując 2,5 punktu procentowego i osiągając 22,1 proc. poparcia. 

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Konfederacja odnotowała spadek o 2,5 punktu procentowego, uzyskując 12,8 proc. poparcia. Jednocześnie, Konfederacja Korony Polskiej zanotowała wzrost o 1,3 punktu procentowego, zdobywając 9,4 proc. głosów. Na tym lista grupowań, które przekroczyłyby próg wyborczy, się już jednak kończy!

Koalicjanci Tuska w odwrocie

Pod progiem wyborczym znalazły się inne ugrupowania, które walczą o przetrwanie na polskiej scenie politycznej, choć wciąż większość z nich należy do obecnej koalicji rządzącej. Partia Razem może liczyć na 4 proc. poparcia (wzrost o 1 pkt proc.), a Nowa Lewica na 3,9 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.). Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało zaledwie 1,5 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.), a Polska 2050 - 1,3 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.).

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Zaskakująco duży odsetek, bo aż 14,5 proc. respondentów, odpowiedział, że „trudno powiedzieć”, na kogo by zagłosowali. To wzrost o 2,9 punktu procentowego, co świadczy o dużej niepewności i wahaniach wśród wyborców. Dodatkowo, 1,8 proc. ankietowanych odmówiło odpowiedzi na to pytanie. Frekwencja w wyborach, według sondażu CBOS, wyniosłaby „dokładnie tyle samo co w maju”, czyli 76,6 proc. 

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w dniach 8-10 czerwca bieżącego roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

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