Tomasz Lis przekazał wieści o swoim zdrowiu. Mówi o najtrudniejszym

Problemy zdrowotne Tomasza Lisa

Tomasz Lis na bieżąco informuje o swoim stanie zdrowia w mediach społecznościowych. Tam przekazał wieści o czwartym udarze, diagnozie kardiologicznej oraz operacji, jaką niedawno przeszedł. W połowie października podczas pobytu na oddziale neurologicznym okazało się, że czwarty już udar dziennikarza był spowodowany dziurą w sercu czyli ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej. Sytuacja okazała się na tyle poważna, ze redaktor został przetransportowany do szpitala w Aninie, gdzie poddano go szczegółowemu leczeniu. Okazało się, że Tomasz Lis musi przejść operację kardiologiczną. W końcu 4 grudnia dziennikarz przekazał, że już czeka na zabieg, a następnego dnia poinformował o udanej operacji. Teraz Tomasz Lis przebywa w domu, skąd nagrał krótki filmik, gdzie mówi o swoim obecnym stanie.

Tomasz Lis informuje o swoim stanie

Tomasz Lis 7 grudnia nagrał krótki filmik, który opublikował na swoim profilu na Instagramie. Mówi w nim, jak się obecnie czuje i co czeka go w najbliższej przyszłości. Na szczęście, jak sam przyznał, najtrudniejsze już za nim. - Witam znowu z domu. Moje perypetie sercowe jeszcze się nie skończyły. Będą kontrole, może jeszcze jeden zabieg, może dwa, ale to, co najtrudniejsze już za mną. Jestem w pełni gotów na ćwierćfinały i półfinały mistrzostw świata w piłce, a przy okazji bardzo chciałbym podziękować zespołowi Centrum Zaburzeń Rytmu Serca. Może nie był to dokładnie Hilton, ale naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby narzekać, a jest powód, żeby dziękować. Dziękuję, kłaniam się – mówił. Widać, ze dziennikarz był w dobrej kondycji, a do tego tryskał dobrym humorem i optymizmem. Na pewno odczuł wielka ulgę po powrocie do domu!

