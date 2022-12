Tomasz Lis znów w szpitalu! Czeka go poważna operacja

To nie koniec problemów zdrowotnych Tomasza Lisa. Jak się okazuje, dziennikarz w niedzielny (4 grudnia) wieczór był już w szpitalu, gdzie był przygotowywany do operacji serca. O wszystkim opowiedział w nagraniu, które zamieścił na Instagramie. - Jutro mam zabieg. W kardiologii jest trochę inaczej niż w miłości. W miłości jest przez żołądek do serca, w kardiologii jest przez żyłę albo przez tętnicę do serca. Noga przygotowana, serce gotowe. Psychicznie jest już tylko niecierpliwość więc jutro wszystko w rękach fachowców i mam nadzieję, że na Mikołajki dostanę sprawne serce – mówił Tomasz Lis. Warto przypomnieć, że dziennikarz w połowie października tego roku przeszedł czwarty udar. Podczas pobytu na oddziale neurologicznym okazało się, że w sercu redaktora jest dziura, czyli ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, która mogła być odpowiedzialna za udar. Już wtedy Tomasz Lis wiedział, że będzie musiał przejść operację serca. W niedzielny wieczór zaś poinformował, że oczekuje na zabieg. Widać, że dziennikarz bardzo ufa lekarzom, a mimo ogromnego stresu stara się zachować pogodę ducha. O wyniku operacji na pewno poinformuje w mediach społecznościowych, gdy tylko poczuje się lepiej.

