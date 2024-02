Mariusz Kamiński przestał być posłem w momencie ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu z 20 grudnia 2023 r. Po ponownym ułaskawieniu przez prezydenta próbował ponownie dostać się do Sejmu, co skończyło się potężną awanturą ze Strażą Marszałkowską (ZOBACZ: Antoni Macierewicz jak Rocky Balboa! Wyprowadził cios w twarz Mariusza Kamińskiego. Jest nagranie!). Ostatecznie najwyraźniej pogodził się z tym (spekuluje się, że może startować w wyborach do europarlamentu), a jego mandat ma przejąć Monika Pawłowska. Onet ustalił, że była posłanka PiS (choć do Sejmu dostała się z list SLD jako reprezentantka Wiosny Roberta Biedronia), w odpowiedzi na pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni stwierdza, że przyjmuje mandat poselski, który przypadł jej po byłym szefie MSWiA. - Odpowiadając na pismo Marszałka Sejmu RP, podjęłam decyzję o przyjęciu propozycji objęcia mandatu poselskiego. Złożę wniosek o dołączenie do Klubu PiS po ślubowaniu, jednocześnie pozostając aktywnym członkiem partii. Dziękuję rodzinie, przyjaciołom i przede wszystkim moim wyborcom za nieustające wsparcie - poinformowała.

W wyborach parlamentarnych 2023 Mariusz Kamiński był liderem listy PiS w okręgu chełmskim (nr 7). Monika Pawłowska startowała z tej samej listy z czwartego miejsca i zdobyła 10 tys. 789 głosów. Był to ósmy wynik na liście PiS. Okazało się, że to za mało, ponieważ na ostatniej prostej partia rządząca straciła mandat na rzecz Trzeciej Drogi. By wyprzedzić Sławomira Zawiślaka (PiS), który zajął siódme miejsce, zabrakło jej 148 głosów.

