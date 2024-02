Mandat po Kamińskim? Kaczyński zabrania, Pawłowska ma dylemat

Sprawa Kamińskiego jak polityczny serial. Osobista decyzja zdecyduje

Dla jednych więźniowie polityczni, dla innych przestępcy, którzy nadużyli władzy i chcieli bezprawnie pozbawić wolności lidera Samoobrony. Sprawa Kamińskiego i Wąsika ma potencjał na powodowanie wielkich politycznych emocji. Najwyższe władze PiS-u uważają, że obaj politycy nadal są posłami. Obecnie cała narracja polityczna może legnąć w gruzach, jeśli jedna osoba podejmie niewygodną decyzję. Kluczową postacią dramatu jest Monika Pawłowska, która ma w zasięgu mandat poselski.

Mandat po Kamińskim: co mówią plotki i spekulacje?

Prezes Kaczyński został zapytany o objęcie mandatu po Kamińskim. Odpowiedział, że nie ma żadnego wolnego mandatu, a oferowanie miejsca po Kamińskim komukolwiek jest bezprawne.

Według półoficjalnych informacji, Monika Pawłowska została desygnowana do kandydowania w wyborach samorządowych jednak bez pytania jej o zgodę. Gdyby zechciała ubiegać się o miejsce w samorządzie, to mogłaby bez żalu odmówić przyjęcia mandatu po Kamińskim. Co na to sama zainteresowana?

Czy Monika Pawłowska obejmie mandat po Kamińskim?

- Dziękując za wszystkie przesłane pytania i wykonane telefony, odpowiadając na wysokie zainteresowanie, informuję, że wczoraj otrzymałam od Marszałka Szymona Hołowni pismo dotyczące objęcia mandatu poselskiego. Do piątku odpowiem na pismo Pana Marszałka – informuje Monika Pawłowska w mediach społecznościowych.

Jeśli oferta przyjęcia mandatu po Kamińskim zostanie przyjęta, to cios wizerunkowy dla PiS może być znaczący. Na domiar złego dla partii Kaczyńskiego, pojawiły się kolejne plotki. Według spekulacji, Monika Pawłowska negocjuje z polityczną konkurencją PiS, konkretnie Trzecią Drogą.

W ramach podsumowania można uznać że thriller polityczny trwa w najlepsze, ciężko odróżnić spekulacje od faktów, a rozwiązanie leży w gestii jednej osoby. Pozostaje oczekiwać w napięciu na decyzję najważniejszej bohaterki dramatu.

