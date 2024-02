Walka o schedę po Kaczyńskim w roli prezesa PiS. Oni chcą go zastąpić! ZNAMY NAZWISKA

Tusk do Trzaskowskiego: "Nic nam by się nie udało, gdyby nie twoja wielka robota"

Trzeba mocno podkreślić, że odejście Jarosława Kaczyńskiego na polityczną emeryturę to przyszłość bardzo niepewna. Prezes PiS nieraz już zapowiadał oddanie przywództwa w partii i nieraz zmieniał zdanie. - Rozpoczynał dyskusję także po to, by sprawdzić ambicje poszczególnych polityków swojego ugrupowania, a następnie podejmować działania, które zapewniały mu w kolejnych latach jednowładztwo – mówi dr Adam Kądziela, politolog z UW. Niewykluczone jednak, że tym razem będzie inaczej. Także z racji wieku prezesa Kaczyńskiego.

Lista jego możliwych następców wygląda na przestrzeni ostatnich lat dość podobnie. Są na niej byli premierzy Mateusz Morawiecki (56 l.) i Beata Szydło (61 l.), są bliscy współpracownicy Mariusz Błaszczak (55 l.) i Joachim Brudziński (56 l.). Ostatnio w kontekście sukcesji pada też nazwisko prezydenta Andrzeja Dudy (52 l.) i byłego ministra Przemysława Czarnka (47 l.).

- Najbardziej prawdopodobny jest prezydent Andrzej Duda. Kojarzony jest z pozyskaniem elektoratu środka. Dwukrotnie wygrał wybory prezydenckie, więc ewidentnie jest człowiekiem sukcesu – mówi prof. Henryk Domański (72 l.). Tyle, że już kilka tygodni temu Marcin Mastalerek (40 l.) zapewniał w „SE” , że prezydent nie zostanie już działaczem partyjnym. - Oczywiście partie, jedna, dwie, czy więcej, jeśli będą chciały odnosić sukcesy, będą musiały zabiegać o prezydenta Dudę, będą musiały się odwoływać do jego prezydentury – twierdzi szef gabinetu głowy państwa.

Kto zastąpi Kaczyńskiego w roli prezesa PiS?

Na razie swoje aspiracje do fotela prezesa PiS oficjalnie zgłosił jedynie Mateusz Morawiecki. - Chciałbym żeby pan prezes jak najdłużej był szefem Prawa i Sprawiedliwości, spajał nasz obóz. A potem chciałbym również wystartować w tym zaszczytnym wyścigu - mówił w Radiu Zet. Jednak zdaniem Domańskiego, ta kandydatura ma jeden poważny minus. - To on jest twarzą ostatniej wyborczej porażki, więc raczej odpada – uważa socjolog.

Trudno powiedzieć, czy po kadencji w Parlamencie Europejskim szanse w tym wyścigu ma Beata Szydło. Była premier ciągle jest jednym z najpopularniejszych polityków PiS, co widać na przykład podczas spotkań z wyborcami w kolejnych kampaniach. Z kolei notowania Przemysława Czarnka mocno urosły w ostatnich tygodniach. - Może zyskać jeszcze bezkompromisowymi i kontrowersyjnymi wypowiedziami np. podczas posiedzeń komisji śledczej w sprawie wyborów kopertowych – mówi Kądziela. Politolog dodaje jednak, że kluczowe i tak będzie wskazanie Jarosława Kaczyńskiego. A patrząc z tej perspektywy największe wydają się szanse byłego wicepremiera Mariusza Błaszczaka. Lojalności byłego szefa MON prezes Kaczyński od lat może być pewny.

