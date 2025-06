To on zostanie szefem kancelarii Karola Nawrockiego. Kim jest Paweł Szefernaker? Rodzina, kariera, majątek

Radosław Sikorski zemścił się na Elonie Musku. Ależ szpila! To może być nokaut!

Decyzja Nawrockiego

Karol Nawrocki oznajmił na antenie Telewizji Republika, prowadzi już rozmowy na temat składu jego przyszłej kancelarii. Dodał, że będzie się ona składać zarówno z "doświadczonych polityków, jak i z ludzi spoza polityki". - Szefem mojego gabinetu będzie Paweł Szefernaker, który w ciągu tych sześciu miesięcy (okres kampanii wyborczej - red.) dał się poznać, jako polityk nowej generacji; bardzo doświadczony, ale też bardzo otwarty na element społeczny - powiedział. - Jego zastępcą będzie Jarosław Dębowski, który był dyrektorem biura prezesa w Instytucie Pamięci Narodowej, a więc człowiek zupełnie spoza życia politycznego - dodał. Prezydent elekt podkreślił, że Dębowski "ma szerokie kompetencje i wielkie możliwości organizacyjne". - To będzie ten duet, który będzie odpowiadał za mój gabinet - oświadczył prezydent elekt.

Jak podaje Interia.pl, od niedzieli trwają spotkania, które prowadzą Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki i Paweł Szefernaker. Właśnie w tym gronie mają zapaść kluczowe decyzje ws. obsady stanowisk w przyszłej Kancelarii Prezydenta RP. Według ustaleń portalu, Nawrocki stworzył listę około dziesięciu osób, które widziałby w swoim gabinecie. Na temat tych nazwisk podjął już rozmowy z prezesem PiS. Zgodnie z tymi doniesieniami, na liście znaleźli się głównie politycy pracujący w jego sztabie wyborczym. Obok Pawła Szefernakera są to m.in.: Przemysław Czarnek, Marcin Horała, Andrzej Śliwka, Mateusz Kurzajewski i Dawid Dziama.

Sam Szefernaker przyjął już propozycję, o czym poinformował na platformie X. - Dziękuję Prezydentowi elektowi @NawrockiKn za zaufanie i propozycję wspólnej służby dla naszej Ojczyzny na stanowisku Szefa gabinetu Prezydenta RP. Kocham Polskę i zrobię wszystko, by służyć naszej Ojczyźnie z wiarą, dumą i odwagą - napisał.

Dziękuję Prezydentowi elektowi @NawrockiKn za zaufanie i propozycję wspólnej służby dla naszej Ojczyzny na stanowisku Szefa gabinetu Prezydenta RP. Kocham Polskę i zrobię wszystko, by służyć naszej Ojczyźnie z wiarą, dumą i odwagą 🇵🇱👍— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) June 5, 2025

Kim jest Paweł Szefernaker?

- Urodzony w 1987 roku w Szczecinie, wyrósł w epoce transformacji — dorastał w Polsce, która próbowała odnaleźć siebie między Wschodem a Zachodem. W młodości związał się z Forum Młodych PiS, a póżniej w PiS stał się jednym z tych polityków, do których Jarosław Kaczyński może mieć zaufanie. Nie jako ideolog, ale jako specjalista od spraw trudnych, wymagających spokoju, skuteczności i ciszy - przekonuje portal wszystkoconajważniejsze.pl. - Z wykształcenia prawnik, z doświadczenia gracz zaplecza, a ostatnio szef sztabu prezydenta elekta Karola Nawrockiego. To Paweł Szefernaker przez lata współtworzył strategię komunikacyjną partii, budował relacje z mediami, moderował nastroje społeczne i gdy trzeba było tłumaczył świat zewnętrzny światu wewnętrznemu i odwrotnie. Był sekretarzem stanu w KPRM, później odpowiadał za współpracę z samorządami, a w czasie kryzysu uchodźczego w 2022 roku to właśnie jego Mateusz Morawiecki powierzył misję koordynacji pomocy dla uciekających przed wojną Ukraińców - dodano. W grudniu 2023 r., w trakcie dwutygodniowego rządu Morawieckiego, awansował na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Od 2015 roku zasiada też nieprzerwanie w Sejmie.

Paweł Szefernaker to syn Przemysława i Edyty. Jest żonaty z Magdaleną, którą możecie kojarzyć z audycją "Mama na obcasach", którą możecie słuchać w Radiu Plus. Para ma dwóch synów: Stanisława i Jana.

