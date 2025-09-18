To odejście z partii Hołowni totalnie "zaskoczyło kierownictwo"! "To już nie jest droga, którą chce iść"

Niespodziewane odejście posłanki z partii Szymona Hołowni wywołało konsternację wśród kierownictwa ugrupowania

Decyzja o opuszczeniu szeregów partii jest związana z niezgodą na obecny kierunek i wartości reprezentowane przez formację.

Co doprowadziło do tak radykalnego kroku senatora Jacka Burego?

Bury swoją decyzję ogłosił we wtorek późnym wieczorem na Facebooku. Jak napisał, Polska 2050 „coraz bardziej oddala się od wartości”, które są dla niego najważniejsze. Sekretarz generalny partii, Robert Sitnik, w rozmowie z Polską Agencją Prasową przyznał, że decyzja Burego była dla kierownictwa niespodziewana. Dodał jednak, że trwały rozmowy na temat rezygnacji Burego z funkcji szefa regionu.

Niespodziewane odejście z Polski 2050

Robert Sitnik podkreślił, że odejście Jacka Burego to jego suwerenna decyzja, związana – według niego – ze stopniowym wycofywaniem się Burego z polityki.

– Jacek Bury z polityki częściowo wycofywał się już jakiś czas. Nie kandydował w ostatnich wyborach parlamentarnych, a jego zaangażowanie w życie polityczne ulegało stopniowemu zmniejszeniu, dlatego odbieram jego odejście jako kolejny krok, który zrobił w tym kierunku – zaznaczył Sitnik.

Powody rezygnacji Jacka Burego

Sam Bury jako powody odejścia wskazuje rozczarowanie polską sceną polityczną. – Nie mogę firmować swoim nazwiskiem takich działań. Dlatego z dniem 16 września 2025 roku odchodzę z partii Polska 2050 Szymona Hołowni – stwierdził Bury. Dodał, że nadrzędnymi wartościami, którymi kierował się w swojej działalności, są dobro człowieka i poszanowanie drugiej osoby. – Kilkakrotnie doświadczyłem rozczarowań. Polska scena polityczna swoim układem i standardami spycha ludzi początkowo propaństwowych w kierunku populizmu – napisał.

Bury zapewnił, że jego zobowiązanie wobec Polski budowanej na wartościach pozostaje niezmienne. Zaznaczył, że będzie działał dalej z tymi, którzy podzielają tę wizję.

