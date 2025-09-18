Sikorski bezpardonowo atakuje Nawrockiego! "Prezydent złamał konstytucję!"

Nie jest wielką tajemnicą, że wielkiej miłości pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a wicepremierem Radosławem Sikorskim najzwyczajniej w świecie nie ma. Kolejny akt nieprzyjaznych relacji pomiędzy panami właśnie pisze się na naszych oczach. Po tym, jak w skandalicznych okolicznościach list Donalda Trumpa nie trafił błyskawicznie do Nawrockiego, nadszedł czas na kolejny cios ze strony Sikorskiego. W jego opinii działania polskiego prezydenta w sprawie reparacji wojennych, które podjął w trakcie swojej wizyty w Berlinie, były "złamaniem konstytucji"!

Prezydent Karol Nawrocki nie zamierza rezygnować z walki o reparacje wojenne. Jak podkreśla, kwestia ta nie jest prawnie zamknięta i wymaga dalszych działań. W rozmowach z niemieckimi politykami Nawrocki miał sugerować, że reparacje mogłyby obejmować finansowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, nie kryje swojego niezadowolenia z działań prezydenta, który podczas wizyty w Berlinie poruszył temat reparacji wojennych. Sikorski uważa, że Nawrocki działał na własną rękę, bez konsultacji z rządem, co jest niedopuszczalne. - Prezydent nie jest szefem rządu, tylko reprezentantem jego polityki – podkreślił w rozmowie z Polsat News. Dodał, że brak konsultacji ze strony prezydenta Nawrockiego jest jawnym naruszeniem konstytucji.

Sikorski oskarża Nawrockiego o złamanie konstytucji!

Sikorski nie przebierał w słowach, komentując działania Nawrockiego. - Pan prezydent zapowiedział - bez konsultacji z rządem, co jest złamaniem konstytucji - o czym będzie mówił w Berlinie. Przestrzegałem, że narazi się na porażkę. Niestety, wyszło na moje – surowo oceniał szef MSZ.

Podczas konferencji prasowej w Paryżu, Nawrocki poinformował o planach utworzenia specjalnego zespołu, który miałby zająć się kwestią reparacji wojennych. Mimo to, Sikorski uważa, że temat ten jest bardziej związany z polityką wewnętrzną Polski niż realnymi szansami na uzyskanie odszkodowań od Niemiec. - Celem prowadzenia polityki zagranicznej nie jest przyjmowanie póz i granie o głosy, tylko załatwianie korzyści dla Polski – podkreślił Sikorski.

