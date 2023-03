Spis treści

Jest porozumienie resortu rolnictwa z rolnikami i firmami eksportowymi

Porozumienie jest. Bardzo dobrze, że rozmowy trwają bez kamer, bo byśmy pewnie nigdy do porozumienia nie doszli. Apelowałabym też, żeby nie kreować się na osobę, od której wszystko zależy - powiedział dziennikarzom Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa tuż po podpisaniu porozumienia z rolnikami. To efekt tzw. okrągłego stołu, jaki w środę, 29 marca odbył się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W rozmowach - oprócz wicepremiera Kowalczyka - uczestniczył też m.in. Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. Po rolniczym "okrągłym stole" wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział, że polski rząd wystąpi z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zastosowanie klauzuli ochronnej, dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej, w celu przywrócenia ceł na zboże. - Klauzulę można zastosować, jeśli na rynku pojawią się zakłócenia, a taka sytuacja właśnie nastąpiła. Będziemy również zachęcać do tego inne kraje UE, w tym graniczące z Ukrainą, które mierzą się z podobnymi problemami - mówi cytowany przez Polsat News Kowalczyk. Podkreślił też, że na czwartek, 30 marca zaplanowane jest techniczne spotkanie dotyczące możliwości eksportowych z firmami.

Protesty rolników w Polsce. Chodzi o zboże z Ukrainy

Przypomnijmy, że polscy rolnicy protestują, bo ukraińskie zboże wypiera płody rolne polskich rolników z rynku. Co więcej, jest ono również tańsze. Protesty rolników były burzliwe - podczas V Europejskiego Forum Zbożowego w Jasionce Kowalczyk został obrzucony jajkami! A opozycja, konkretnie PSL, kilka dni temu złożyła nawet wniosek o odwołanie ministra rolnictwa.

Henryk Kowalczyk podpisał porozumienie z rolnikami. Czego dotyczy?

Czego dotyczy porozumienie między Ministerstwem Rolnictwa, rolnikami a firmami eksportowymi? Polsat News, który dotarł do treści porozumienia, podaje, że jednym z kluczowych punktów są:

przywrócenie ceł oraz wprowadzenie kaucji na tranzyt i artykuły rolno-spożywcze z Ukrainy do poziomu równowagi cenowej z cenami na rynku polskim wprowadzenie "tarczy dla branży rolno-spożywczej" w wysokości co najmniej 10 miliardów złotych, jako rekompensaty z tytułu kryzysu na rynku zbóż, rzepaku i artykułów rolno-spożywczych wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę zdjęcie z polskiego rynku, do końca czerwca 2023 roku, nadmiaru zbóż i rzepaku poprzez eksport oraz wykorzystanie na cele energetyczne dopłata do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100-200 złotych do 1 tony pszenicy, kukurydzy i rzepaku w zależności od odległości od portów bałtyckich.

W kwestii dopłat rząd ma wystąpić do Komisji Europejskiej o zgodę na udzielenie stosownej pomocy.

