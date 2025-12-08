Minister Żurek ocenił Ziobrę.Wyjaśnił, co miał na myśli mówiąc o przywiezieniu byłego ministra w bagażniku

Waldemar Żurek ocenił, że stwierdzenia Ziobry, iż nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces, to absurd. Minister sprawiedliwości przyznał, że gdy Ziobro sam był ministrem, to wówczas nikt nie uciekał za granicę i nie groził palcem ministrowie sprawiedliwości, tylko wszyscy stawali przed wymiarem sprawiedliwości: - Jak na razie konstytucja działa, działa Kodeks postępowania karnego i my mówimy ministrowie Ziobrze: "Masz wszystko gwarancje procesowe, są wolne media, masz pełnomocników. Jeśli będziesz twierdził, że wymiar sprawiedliwości jest upolityczniony to będziesz zmógł to pokazać". (...) Ten szeryf był tylko silny w mowie, ale jak zobaczymy jego dawne nagrania, jak to mówił, że nie może być świętych krów, że prawo jest jednakowe dla wszystkich, dziś się okazało, że to uciekający szeryf, który się boi stanąć i zmierzyć się z dowodami, które ma prokuratura.

Żurek o "przywiezieniu Ziobry w bagażniku". Wyjaśnił, co miał na myśli

Minister Waldemar Żurek został także zapytany o swoją niedawną wypowiedź na temat "przywiezieniu Ziobry w bagażniku". Przypomnijmy, że w jednym z niedawnych wywiadów minister sprawiedliwości rzucił na temat Ziobry: - To jest tchórzostwo. Rodzaj jakiejś zabawy pana Ziobry, bo wielokrotnie mówił, że stanie z podniesioną przyłbicą, kreował się na szeryfa. (...) Naprawdę, jak byśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli, służby na całym świecie robią takie rzeczy, nic nowego - powiedział Waldemar Żurek, zaznaczając jednocześnie, że Polska „stosuje prawo i jego reguły”.

Jak wyjaśnił, była to tylko figura retoryczna:

Oczywiście dotarły do mnie wypowiedzi, zawsze recenzujących mnie profesorów prawa i jest jakaś krytyka takiej formy. Ale proszę zrozumieć, że są figury retoryczne, które stosuje się w mowie potocznej. (...) Przekaz nie zawsze idzie do prawników, ale w większości ma trafiać do obywateli, którzy rozumieją tę przenośnię.

Zdaniem Żurka są sytuacje w innych krajach, gdzie służby stosują takie metody, które są zgodne z przepisami prawa w tych krajach. - Takie metody służby specjalne stosują. Ja tego nie pochwalam, ponieważ jesteśmy krajem prawa, ale porównuję i daję przykład. (...) Dałem to jako przykład obrazowy.