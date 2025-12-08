„Muszę zareagować!”. Kaczyński nie wytrzymał i pierwszy raz odpowiedział nagraniem

„Muszę zareagować” – nagranie prezesa PiS

„Niezmiernie rzadko reaguję na kłamstwa pojawiające się w mediach, ale tym razem, biorąc pod uwagę, że w jednym ze swoich artykułów dopuściła się go osoba bardzo poważna, Jan Rokita, muszę zareagować” – mówi Jarosław Kaczyński na nagraniu zamieszczonym na X.

Kaczyński podkreśla, że sprawa dotyczy „zasadniczych zmian proponowanych w Unii Europejskiej”.

Prezes PiS: „centralizacja groźniejsza niż federalizacja”

W nagraniu Kaczyński przypomina, że wielokrotnie rozróżniał oba procesy:

„praktycznie za każdym razem publicznie rozróżniałem proces centralizacji od federalizacji oraz wskazywałem wynikające z nich konsekwencje”.Jego zdaniem „projektowana dla UE centralizacja jest groźniejsza i bardziej niebezpieczna dla państw członkowskich, w tym dla Polski, niż federalizacja”.

Rokita: prawica używała federalizmu jak „wyzwiska”

W felietonie dla „W Sieci” Jan Maria Rokita analizuje koncepcje Karola Nawrockiego i odnosi je również do Kaczyńskiego:

„przywykliśmy raczej do tego, iż zwłaszcza liderzy PiS, w tym Jarosław Kaczyński, używają terminów ‘federalizm’ i ‘federalista’ niemal jak politycznych wyzwisk”.

Według Rokity federalizm oznacza ograniczenie władzy centrum, a nie jej wzmocnienie – inaczej niż sugeruje debata polityczna prowadzona przez obóz prawicy.

„To manipulacja” – Kaczyński publicznie prostuje

Kaczyński przekonuje, że od lat ostrzega przed centralizacją UE, a jego stanowisko jest konsekwentne.

„procesy zachodzące obecnie na forum UE zmierzają do daleko idącej centralizacji Unii”.

Stwierdza, że to właśnie centralizacja, a nie federalny model, budzi obawy wśród państw narodowych.

Spór o kierunek Unii

Nagranie prezesa PiS wpisuje się w aktualną debatę o reformie UE, o zmianach traktatowych i o relacji między państwami członkowskimi a unijnymi instytucjami.

Prawica ostrzega przed osłabianiem państw narodowych, podczas gdy część publicystów zwraca uwagę, że pojęcia „federalizacja” i „centralizacja” są w polskiej debacie od lat mylone.

