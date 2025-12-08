Elon Musk w konflikcie z UE. Zablokował ich konto na X!

Weronika Fakhriddinova
2025-12-08 7:18

Spór między Elonem Muskiem a instytucjami UE wszedł na nowy poziom. Szef platformy X zdecydował o wstrzymaniu Komisji Europejskiej dostępu do narzędzi reklamowych. Powodem – jak twierdzi strona Muska – miało być obejście zasad dotyczących publikacji sponsorowanych. Decyzja pojawiła się chwilę po tym, jak właściciel X udostępnił wpis porównujący Unię Europejską do… III Rzeszy.

  • X zablokował Komisji Europejskiej możliwość kupowania reklam
  • Musk opublikował grafikę „Czwarta Rzesza”
  • KE wcześniej nałożyła na X karę 120 mln euro
  • platforma zarzuca Brukseli łamanie regulaminu

„Zasada została naruszona”. X blokuje Komisję

O blokadzie poinformowała Nikita Bier, odpowiedzialna za produkty X. Według niej publikacja KE wyglądała jak film promocyjny, ale odsyłała do oficjalnej strony Komisji z komunikatem o karze finansowej nałożonej na platformę. W ocenie X europejscy urzędnicy mieli w ten sposób „podbić zasięg” własnego komunikatu, co uznano za obejście zasad.

Burza po grafice o „Czwartej Rzeszy”

Jeszcze zanim informacja o blokadzie pojawiła się oficjalnie, Elon Musk zszokował opinię publiczną grafiką, na której spod flagi UE wyłania się symbol III Rzeszy. Napisał pod nią: „prawie tak”. Wpis w krótkim czasie obejrzało ponad 20 mln osób.

W tle, gigantyczna kara z Brukseli

Cały konflikt jest kontynuacją napięć po decyzji Komisji Europejskiej, która na początku grudnia obciążyła X sankcją wysokości 120 mln euro. To efekt śledztwa dotyczącego systemu weryfikacji kont i treści reklamowych na platformie. Bruksela twierdzi, że sposób oznaczania kont może wprowadzać użytkowników w błąd.

Akcja, reakcja? Musk idzie na otwartą konfrontację

Od wielu tygodni miliarder prowadzi ostrą narrację wobec UE. Posługuje się hasłem #AbolishTheUE, sugerując wręcz, że wspólnota powinna zostać rozwiązana. W ostatnich wpisach krytykuje europejskich urzędników, porównując ich do „komisarzy Stasi”. Teraz pojawiło się nawet odniesienie do III Rzeszy.

Co może wydarzyć się dalej

  • X zapowiada „kolejne kroki”
  • Komisja Europejska odmówiła komentarza
  • konflikt może przenieść się na poziom prawny i polityczny

Coraz częściej mówi się o tym, że Musk wykorzystuje własną platformę do prowadzenia kampanii przeciw instytucjom UE i robi to w momencie, w którym ważą się decyzje Brukseli dotyczące cyfrowych regulacji mediów społecznościowych.

