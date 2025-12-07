Rząd ponownie zajmie się projektem ustawy o kryptoaktywach już we wtorek, mimo niedawnego weta prezydenta.

Ustawa jest kluczowa dla ochrony ok. 3 milionów Polaków inwestujących w kryptoaktywa i ma na celu wdrożenie unijnych regulacji MiCA.

Polska jest ostatnim krajem UE bez uregulowanego rynku kryptoaktywów, co stwarza ryzyko i utrudnia kontrolę nad potencjalnymi nieprawidłowościami.

Weto prezydenta było motywowane obawami o zbyt szerokie uprawnienia rządu do blokowania stron internetowych, ale premier podkreśla pilną potrzebę regulacji

Wtorkowe posiedzenie rządu. Co dalej z ustawą o kryptoaktywach?

Po tym, jak w piątek Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach, rząd błyskawicznie wraca do prac nad kluczowymi regulacjami. Decyzję prezydenta poparły kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, co uniemożliwiło wejście przepisów w życie. Reakcja gabinetu Donalda Tuska była natychmiastowa. Jak poinformował minister Maciej Berek, już we wtorek Rada Ministrów ponownie zajmie się projektem ustawy w tej sprawie, co potwierdza dołączony do jego wpisu porządek obrad. To jasny sygnał, że rząd nie zamierza rezygnować z wprowadzenia przepisów, które uważa za niezbędne dla bezpieczeństwa finansowego obywateli i państwa. „Weto prezydenta nie wpływa na determinację rządu, żeby uregulować ten obszar” – zaznaczył minister na platformie X.

Dlaczego regulacja rynku kryptoaktywów jest tak ważna?

Głównym celem prac legislacyjnych jest ochrona inwestorów oraz implementacja unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, który nie wdrożył jeszcze odpowiednich rozwiązań w tym zakresie, co stwarza poważne ryzyko. Berek podkreślił, że ustawa regulująca rynek kryptoaktywów jest potrzebna, żeby chronić osoby inwestujące tam swoje oszczędności, co według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego dotyczy już około 3 milionów Polaków. Projekt zakłada, że nadzór nad rynkiem sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Zostanie ona wyposażona w narzędzia kontrolne, pozwalające m.in. na monitorowanie emitentów tokenów i dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, co ma zapobiegać oszustwom i nieprawidłowościom.

Ostre starcie o weto. Tusk oskarża o powiązania z mafią

Decyzja prezydenta o zawetowaniu ustawy spotkała się z wyjątkowo ostrą krytyką premiera. Kancelaria Prezydenta uzasadniała weto obawami, że przepisy dotyczące blokowania stron internetowych firm z rynku kryptowalut są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć, dając rządowi możliwość wyłączania witryn „jednym kliknięciem”. Zupełnie inną perspektywę przedstawił Donald Tusk, który określił całą sprawę jako „paskudną” i zasugerował, że za brakiem regulacji stoją potężne, niebezpieczne interesy. – Mamy do czynienia z bardzo groźnymi zjawiskami, gdzie są rosyjskie pieniądze, gdzie jest mafia. Pieniądze z tych bardzo groźnych dla Polski środowisk trafiały także na promocję polityczną – powiedział dziennikarzom. Szef rządu zadeklarował, że ze względu na pilność sprawy „nie ma czasu” na negocjacje z prezydentem i zaapelował o jak najszybsze przyjęcie projektu po jego ponownym złożeniu.

