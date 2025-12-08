Grzegorz Braun w końcu stanie przed sądem! Tłum zwolenników i duże siły policji

- Dziś w Warszawie ma odbyć się pierwsza rozprawa Grzegorza Brauna
- Polityk wzywa do obecności, zwolennicy publikują grafiki i apelują o „walkę”
- W sieci pojawiają się apele o przyjazd pod Sąd Rejonowy
- Organizatorzy podają dokładną lokalizację i godzinę
Terespolska już od rana obstawiona
W czwartek rano przed sądem przy ul. Terespolskiej w Warszawie ma odbyć się kolejna rozprawa Grzegorza Brauna. Jak wynika z informacji przekazywanych w redakcjach, w okolicy od wczesnych godzin gromadzą się jego zwolennicy. Nie brakuje policji, zabezpieczone są m.in. ulice Terespolska i Grochowska, co może powodować utrudnienia.
Zwolennicy Brauna zbierają się pod budynkiem
Według relacji z miejsca wydarzenia, sympatycy polityka zbierają się już od godziny 8. Policja ma być przygotowana na większe zgromadzenie pod gmachem sądu.
Apel udostępniany na profilu Władysława Bołoza
W mediach społecznościowych materiały zachęcające do pojawienia się pod sądem udostępnia m.in. użytkownik przedstawiający się jako Władysław Bołoz Directly, publikujący grafiki opatrzone logotypem Konfederacji Korony Polskiej. W jednym z postów pada informacja o „pierwszej rozprawie prezesa Grzegorza Brauna”, a także szczegółowy adres: Sąd Rejonowy Warszawa Praga-Południe, ul. Terespolska 15A.
W tym samym wpisie opublikowana została fotografia karty wstępu na dzisiejszą rozprawę, oznaczona jako „publiczność”, z sygnaturą akt IV K 665/25 oraz datą 8 grudnia 2025 r.. Na dokumencie widnieje pieczątka Prezesa Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Południe oraz podpis osoby upoważnionej do wydania przepustki.
Za co odpowiada Grzegorz Braun? Lista zarzutów
Dzisiejsza rozprawa dotyczy głośnych wydarzeń z ostatnich lat, które prokuratura zebrała w jeden akt oskarżenia. Wśród zarzutów znalazły się m.in. działania europosła podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych w Sejmie, kiedy Braun użył gaśnicy. Według śledczych mogło to stanowić znieważenie przedmiotu czci religijnej oraz naruszenie uczuć religijnych.
Prokuratura przypisuje Braunowi również naruszenie nietykalności cielesnej jednej z osób obecnych podczas tego wydarzenia, a także naruszenia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem.
W akcie oskarżenia znalazły się także inne zdarzenia o charakterze publicznym, m.in. wejście bez zgody do instytucji publicznych oraz uszkodzenie mienia podczas zgromadzeń. W części spraw chodziło o przerwanie lub zakłócenie wydarzeń publicznych, dlatego część zarzutów dotyczy utrudniania legalnych czynności i zniszczenia wyposażenia.
Braun w tych sprawach nie przyznał się do winy, a jego środowisko polityczne twierdzi, że zarzuty mają charakter polityczny.
Utrudnienia i polityczny wymiar sprawy
Sprawa Brauna od miesięcy ma także wymiar polityczny, każde jego prawne pojawienie się w sądzie przyciąga widoczną grupę popierających go środowisk. Na miejscu pojawia się również dodatkowe zabezpieczenie policji.