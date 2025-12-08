Grzegorz Braun w końcu stanie przed sądem! Tłum zwolenników i duże siły policji

Dziś w Warszawie ma odbyć się pierwsza rozprawa Grzegorza Brauna

Polityk wzywa do obecności, zwolennicy publikują grafiki i apelują o „walkę”

W sieci pojawiają się apele o przyjazd pod Sąd Rejonowy

Organizatorzy podają dokładną lokalizację i godzinę

Terespolska już od rana obstawiona

W czwartek rano przed sądem przy ul. Terespolskiej w Warszawie ma odbyć się kolejna rozprawa Grzegorza Brauna. Jak wynika z informacji przekazywanych w redakcjach, w okolicy od wczesnych godzin gromadzą się jego zwolennicy. Nie brakuje policji, zabezpieczone są m.in. ulice Terespolska i Grochowska, co może powodować utrudnienia.

Zwolennicy Brauna zbierają się pod budynkiem

Według relacji z miejsca wydarzenia, sympatycy polityka zbierają się już od godziny 8. Policja ma być przygotowana na większe zgromadzenie pod gmachem sądu.

Apel udostępniany na profilu Władysława Bołoza

W mediach społecznościowych materiały zachęcające do pojawienia się pod sądem udostępnia m.in. użytkownik przedstawiający się jako Władysław Bołoz Directly, publikujący grafiki opatrzone logotypem Konfederacji Korony Polskiej. W jednym z postów pada informacja o „pierwszej rozprawie prezesa Grzegorza Brauna”, a także szczegółowy adres: Sąd Rejonowy Warszawa Praga-Południe, ul. Terespolska 15A.

W tym samym wpisie opublikowana została fotografia karty wstępu na dzisiejszą rozprawę, oznaczona jako „publiczność”, z sygnaturą akt IV K 665/25 oraz datą 8 grudnia 2025 r.. Na dokumencie widnieje pieczątka Prezesa Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Południe oraz podpis osoby upoważnionej do wydania przepustki.

Za co odpowiada Grzegorz Braun? Lista zarzutów

Dzisiejsza rozprawa dotyczy głośnych wydarzeń z ostatnich lat, które prokuratura zebrała w jeden akt oskarżenia. Wśród zarzutów znalazły się m.in. działania europosła podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych w Sejmie, kiedy Braun użył gaśnicy. Według śledczych mogło to stanowić znieważenie przedmiotu czci religijnej oraz naruszenie uczuć religijnych.

Prokuratura przypisuje Braunowi również naruszenie nietykalności cielesnej jednej z osób obecnych podczas tego wydarzenia, a także naruszenia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

„Muszę zareagować!”. Kaczyński nie wytrzymał i pierwszy raz odpowiedział nagraniem

W akcie oskarżenia znalazły się także inne zdarzenia o charakterze publicznym, m.in. wejście bez zgody do instytucji publicznych oraz uszkodzenie mienia podczas zgromadzeń. W części spraw chodziło o przerwanie lub zakłócenie wydarzeń publicznych, dlatego część zarzutów dotyczy utrudniania legalnych czynności i zniszczenia wyposażenia.

Braun w tych sprawach nie przyznał się do winy, a jego środowisko polityczne twierdzi, że zarzuty mają charakter polityczny.

Utrudnienia i polityczny wymiar sprawy

Sprawa Brauna od miesięcy ma także wymiar polityczny, każde jego prawne pojawienie się w sądzie przyciąga widoczną grupę popierających go środowisk. Na miejscu pojawia się również dodatkowe zabezpieczenie policji.

Express Biedrzyckiej | 2025 12 05 | VOD1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.