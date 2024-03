To koniec CBA? "Projekt ustawy o likwidacji jest gotowy"

o co chodzi?

Andrzej Duda musi podjąć decyzję ws. tabletki "dzień po". Goni go termin. Co zrobi?

Likwidacja CBA

- Dzisiaj uruchamiamy całą procedurę, bo jest ostatni roboczy dzień marca, więc z życzeniami świątecznymi, zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych przekazuję tę wiadomość, że zakończyliśmy pracę i ten projekt jest gotowy - oznajmił Tomasz Siemoniak w piątek rano w TVN24. Jak zaznaczył, projekt przejdzie rzetelnie procedurę wewnątrz rządu, trafi m.in. do konsultacji międzyresortowych. Po zakończeniu pracy w rządzie projekt ustawy trafi do Sejmu. - Spodziewam się, że przed wakacjami projekt zostanie uchwalony - przewidywał.

Siemoniak, zapowiadając wcześniej przygotowanie tego projektu, podkreślał, że wizerunek CBA nie jest dobry. - Wiem, że w tej służbie są uczciwe osoby, ale nie może być tak, że jedna ze służb w Polsce kojarzy się tylko z problemami, aferami, awanturami i dziwnymi działaniami - mówił w styczniu w TOK FM.

10 listopada 2023 r. liderzy PO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy parafowali umowę koalicyjną. W 19. postanowieniu pierwszej części umowy zapisano, że CBA zostanie zlikwidowane, a jego zasoby i kompetencje przekazane do innych służb, m.in. do pionu zwalczania przestępstw korupcyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) to służba specjalna Rzeczypospolitej Polskiej, organ ścigania, urząd do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa, działająca na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

