i Autor: PAP/Piotr Nowak

Z ostatniej chwili

To już pewne! Prawo aborcyjne w Sejmie. Szymon Hołownia podał datę. Jest kontrowersyjna!

Kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce doprowadza póki co do największych tarć w rządzącej koalicji. W środowy poranek Szymon Hołownia z dumą oznajmił jednak w mediach społecznościowych, że kwestia ta już w najbliższym czasie trafi pod obrady parlamentarne. Marszałek Sejmu wskazał oficjalną datę, kiedy to się odbędzie. Z całą pewnością wielu polityków PiS będzie mocno zdegustowanych wyborem terminu!