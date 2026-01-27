To już otwarta wojna! Polska 2050 bez Hołowni lub zmiana nazwy partii?! "Zachęcam pana marszałka..."

Przyszłość partii Polska 2050 stoi pod znakiem zapytania?! Paulina Hennig-Kloska, jedna z kandydatek na nowego lidera, nie gryzie się w język! - Skoro Szymon Hołownia zdecydował, że nie chce być dalej przewodniczącym Polski 2050, no to zmiana nazwy jest pewną konsekwencją – oznajmiła we wtorek 27 stycznia 2026 roku w programie „Graffiti”. Minister klimatu i środowiska jednocześnie uspokajała, że nie widzi „wielkiego ryzyka podziału” w ugrupowaniu.

W poniedziałkowym „Graffiti” na antenie Polsat News wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia wprost zasugerował możliwość opuszczenia Polski 2050, jeśli dojdzie do „prywatyzacji ugrupowania przez jedną z frakcji”. Do jego słów odniosła się dzień później Paulina Hennig-Kloska. - Pan marszałek sam decyduje o swoich losach, natomiast z tego, co zrozumiałam, zależy mu na jedności ugrupowania. O tę jedność walczą wszyscy – zarówno ja, jak i pani minister Pełczyńska-Nałęcz oraz inni kandydaci - podkreśliła, zapewniając przy tym, że wszyscy kandydaci deklarują jedność po wyborach jako priorytet.

Szymon Hołownia wyraził obawy, że po wyborach partia może podzielić się na dwa obozy. Hennig-Kloska nie podziela jednak tego pesymistycznego scenariusza. - Inaczej oceniam sytuację w partii jak i w nastroje w regionach. Ta kampania wniosła do naszego ugrupowania bardzo dużo pozytywnych emocji, ożywiła struktury w regionach i była bardzo potrzebna – tłumaczyła. Minister zwróciła uwagę na zaangażowanie członków Polski 2050 w okresie świąteczno-noworocznym, którzy uczestniczyli w spotkaniach wyborczych, by rozmawiać o przyszłości ugrupowania. - To nie jest normalne, ale to bardzo pozytywnie obudziło nastroje w partii – oceniła.

Hennig-Kloska przyznała, że negatywne emocje pojawiły się po unieważnieniu drugiej tury głosowania. - Ludzie oczekują już zakończenia tego procesu. Chcą wziąć się do roboty, chcą zacząć robić to, o czym w partii od wielu tygodni, wręcz już miesięcy, mówimy – przekonywała. Jej zdaniem, jedność ugrupowania jest jednym z jego najważniejszych walorów, a ona i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz deklarują, że będą o nią walczyć i dalej współpracować.

Zapewniła ponadto, że celem jest również zadbanie o to, by w nowej rzeczywistości odnalazł się marszałek Hołownia. Zaproponowała, że mógłby on zostać honorowym przewodniczącym-założycielem albo szefem rady krajowej partii. - Tych opcji możliwych na stole jest bardzo wiele – dodała. Przypomniała również, że sama wielokrotnie namawiała Szymona Hołownię, aby wystartował w wyborach w Polsce 2050. - Zdecydował jednak, że nie chce brać w tym udziału – przypomniała. - Zachęcam pana marszałka, by wsłuchał się w głos struktur. Struktury chcą zakończyć kampanię, rozstrzygnąć drugą turę i wrócić do tych planów, o których przez tydzień rozmawialiśmy - dodała na koniec.

