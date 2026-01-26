Przemysław Czarnek nie wytrzymał! Tak ostre słowa o WOŚP dawno nie padły

Przemysław Czarnek skrytykował Jerzego Owsiaka i WOŚP po finale, mimo podziwu dla zaangażowania dzieci.

Polityk PiS zarzuca Owsiakowi manipulację i wskazuje na zadłużenie szpitali przez NFZ, porównując je do kwoty zebranej przez Orkiestrę.

Województwo lubelskie ma 300 mln zł długu wobec szpitali, co przewyższa kwotę zebraną przez WOŚP.

W niedzielę odbył się 34. finał WOŚP, który w tym roku skupił się na diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Tegoroczne hasło brzmiało „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Celem było zebranie środków na walkę z chorobami przewodu pokarmowego u najmłodszych. Zadeklarowana kwota zbiórki przekroczyła już 180 milionów złotych.

Przemysław Czarnek opublikował nagranie, w którym odniósł się do finału WOŚP. Mimo docenienia zaangażowania dzieci w kwestowanie, polityk wyraził swoje oburzenie postawą Jerzego Owsiaka.

- Podziwiam dzieci, które stoją godzinami na wietrze i zimnie, i zbierają na sprzęt medyczny - powiedział były minister edukacji, podkreślając wysiłek młodych ludzi. - Ale szlag mnie trafia, kiedy widzę, jak ten nienawiścią pałający Owsiak [...] manipuluje cały świat - dodał.

W nagraniu Czarnek przytoczył fragment wypowiedzi Owsiaka o „przegonieniu zła”, interpretując ją jako przejaw nienawiści.

Finansowanie szpitali

Polityk PiS powiązał kwotę zebraną przez WOŚP z zadłużeniem szpitali, wskazując na problem niedofinansowania polskiej służby zdrowia.

- Taka to miłość. [...] Otóż, panie Owsiak, kochani, tylko lubelskim dwóm szpitalom: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i szpitalowi przy Kraśnickiej, NFZ, czyli państwo Tuska, zalega za ubiegły rok ponad 100 mln zł - stwierdził Przemysław Czarnek.

Były minister edukacji zaznaczył, że ta kwota jest „tyle, ile nazbierano wczoraj do godziny 20.00” przez WOŚP. Dodał również, że w całym województwie lubelskim NFZ zalega szpitalom prowadzonym przez samorząd ponad 300 mln zł. Na zakończenie Czarnek zaapelował do polityków PO.

- Dziady z Platformy i od Tuska, oddawajcie pieniądze polskim szpitalom - skwitował.

Relacje PiS z WOŚP w przeszłości

W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, stosunek do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był często przedmiotem kontrowersji.

W czasach rządów PiS inicjatywa WOŚP była marginalizowana, zwłaszcza w mediach publicznych. Telewizja Polska zaprzestała transmitowania finałów, a w programach informacyjnych zdarzały się przypadki cyfrowego usuwania symboli WOŚP z ubrań rozmówców. Chociaż partia nigdy formalnie nie zakazała wspierania fundacji, jej czołowi przedstawiciele konsekwentnie unikali udziału w akcji, promując w zamian inne inicjatywy charytatywne.

