To już koniec! Czarzasty zdecydował ws. Ziobry: "Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2026-03-09 14:52

Klamka zapadła! Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że we wtorek (10 marca) na prezydium Sejmu postawi wniosek o ostateczne odebranie byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. - Będzie dostawał 1350 zł - oświadczył marszałek we wpisie na platformie X.

Czarzasty zdradza kiedy zostanie ogłoszony nowy minister nauki

i

Autor: Marysia Zawada/ Reporter

Do krótkiego wpisu na temat Zbigniewa Ziorby, o treści: - To już jest koniec. Ostateczna decyzja w sprawie diety poselskiej i uposażenia Zbigniewa Ziobry - marszałek Sejmu dołączył nagranie. - Jak wiecie, prokuratura wystawiła list gończy za panem Ziobro. Szuka go po to, żeby ogłosić mu zarzuty. Sejm w tej sprawie działa szybciej. 10 marca na prezydium Sejmu postawię wniosek o zabraniu panu Ziobrze w sposób ostateczny diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł. Dla mnie dużo za dużo jak na Ziobrę - powiedział Czarzasty na wideo. 

Ziobro nie pojawia się w Sejmie. Wciąż przebywa na Węgrzech

Sprawą nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Sejmu Ziobry, który obecnie przebywa na Węgrzech w związku z zarzutami Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, w lutym zajmowała się sejmowa komisja regulaminowa. Komisja wówczas ukarała naganami Zbigniewa Ziobrę. Sam Ziobro twierdzi, że nie może wrócić do Polski, ponieważ czeka go tu niesprawiedliwość, a w kraju rządzi bezprawie.

Wniosek ws. nieobecności Ziobry na posiedzeniach Sejmu marszałek Czarzasty skierował do komisji regulaminowej pod koniec stycznia. Marszałek mówił wówczas, że w momencie, gdy komisja przedstawi mu stanowisko, Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji. Następnie marszałek zapowiedział, że przedstawi prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 zł brutto miesięcznie. Zarówno Ziobro, jak i Romanowski, mają sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS.

Polityka SE Google News

Europejski nakaz aresztowania byłego ministra sprawiedliwości

Prokuratura, która wystąpiła do sądu o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania, zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

BRAUN TO MANIPULATOR! - GRZMI FOGIEL | Poranna rozmowa VOX FM
Sonda
Czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do pierwszej linii polityki?
Zbigniew Ziobro
Galeria zdjęć 39
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZBIGNIEW ZIOBRO
WŁODZIMIERZ CZARZASTY